18 декабря, Минск /Корр. БЕЛТА/. Хоккеисты "Динамо-Минск" обыграли в домашнем матче одноклубников из Риги со счетом 2:1 (0:0, 0:1, 2:0), сообщает корреспондент БЕЛТА.

Решающим в прошедшей игре стал третий период, в котором белорусская команда отличилась дважды. Голевым дублем отметился форвард Куинтон Хауден.

"Динамо-Минск" - "Динамо" (Рига) - 2:1 (0:0, 0:1, 2:0)

Минск. "Минск-Арена". 7517 зрителей.

"Динамо" Мн: Энрот; Хенкель - Уиркош, А.Костицын - Ковыршин - С.Костицын; Блум - Лисовец, Бут - Хауден - Пулккинен; Знахаренко - Осипов, Когалев - А.Терещенко - Павлович (к); Дроздов - Волков - Китаров; Знахаренко, Евенко, И.Литвинов.

"Динамо" Р: Билялов; Сотниекс - Балинскис, Дарзиньш (к) - Виделль - М.Редлих; Алишаускас - Майоне, Кларк - Макмиллан - Дзиеркалс; Зиле - Аляев, Мейя - Дзериньш - Гегерис; Гиллис - Павлов - Мюттюнен; Гимаев, Берзиньш.

Шайбы: 0:1 - Дзиеркалс (Балинскис, 21.46, в большинстве). 1:1 - Хауден (Лисовец, 46.23). 2:1 - Хауден (Бут, 58.39).

Броски: 31 - 20.

Штраф: 6 -10.

На старте матча "зубры" владели преимуществом и нанесли гораздо большее количество бросков по воротам соперника. Хозяевам площадки не удавалось реализовать численный перевес, что заставляло нервничать тренерский штаб. Как оказалось, не без оснований. В самом конце первого периода Куинтон Хауден нарушил правила, сыграв высокоподнятой клюшкой. После отдыха рижане уверенно провели большинство и открыли счет в матче - 1:0. После пропущенной шайбы минчанам давно не удавалось перехватить инициативу. Игра проходила больше в центральной зоне с попытками соперников закрепиться в зоне друг друга.

Все изменилось в заключительные двадцать минут встречи. На 47-й минуте Евгений Лисовец нанес мощный бросок по воротам гостей, а находившийся на пятачке Куинтон Хауден вовремя сыграл на добивании шайбы - 1:1. Под занавес третьего периода "зубрам" удалось отличиться во второй раз. Дэвид Бут нанес бросок от правого борта, и Куинтон Хауден сумел скорректировать полет шайбы - 2:1.

Минское "Динамо" продолжит выступление в чемпионате КХЛ на домашней площадке 20 декабря матчем с братиславским "Слованом".-0-

Фото Андрея Покумейко