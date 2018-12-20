Хоккеисты "Динамо-Минск" одержали победу над "Слованом" в матче чемпионата КХЛ

20 декабря, Минск /Корр. БЕЛТА/. Хоккеисты "Динамо-Минск" одержали победу над "Слованом" в домашнем матче чемпионата КХЛ со счетом 2:1 (0:1, 0:0, 2:0), сообщает корреспондент БЕЛТА.

Словацкая команда проводит не самый удачный отрезок в сезоне, потерпев до приезда в Минск серию поражений. Динамовцы, наоборот, добились двумя днями ранее волевой победы над рижскими одноклубниками и были полны решимости развить свой успех во встрече с командой из Братиславы.

"Динамо-Минск" - "Слован" (Братислава) - 2:1 (0:1, 0:0, 2:0)

Минск. "Минск-Арена". 6763 зрителей.

"Динамо-Минск": Энрот (Карнаухов); Уиркош - Хенкель, С.Костицын - Терещенко - А.Костицын; Блум - Лисовец, Бут - Хауден - Пулккинен; Осипов - Евенко, Павлович (к) - Ковыршин - Когалев; Китаров - Волков - Дроздов; Готовец, Литвинов.

"Слован": Штепанек (Чилиак); Серсен (к) - Желина, Червены - Таффе - Ржепик; Клок - Грман, Еглич - Сукель - Бэйли; Месарош - Яношик, Слобода - Грнка - Лампер; Рау - Чипчура - Баранов; Шварни.

Шайбы: 0:1 - Рау (Таффе, Ржепик, 7.53, в большинстве). 1:1 - Лисовец (Блум, Ковыршин, 46.10). 2:1 - Пулккинен (Хауден, Уиркош, 52.34).

Броски: 30 - 27.

Штраф: 4 - 8.

Гости хорошо известны умением прессинговать в центральной зоне площадки. Минчанам не удавалось в первом периоде наладить эффективное нападение. На восьмой минуте первого периода, после удаления у хозяев Алексея Терещенко, хоккеисты "Слована" смогли реализовать большинство - 1:0. Вскоре шайба вновь побывала в воротах "зубров", но не была засчитана из-за нарушения правил со стороны словаков.

Наиболее интересно события в матче развернулись в третьем периоде. На 47-й минуте встречи Евгений Лисовец в сутолоке у ворот соперника сумел сравнять счет - 1:1. На 53-й минуте после точной длинной передачи Патрика Уиркоша финский легионер минчан Теему Пулккинен вышел один на один с Якубом Штепанеком и переиграл голкипера "Слована" - 2:1.

Гости в концовке заменили вратаря на шестого полевого игрока. В такой ситуации минчане имели еще несколько шансов увеличить преимущество в счете, но на 60-й минуте едва не пропустили в ответ - шайба угодила в штангу ворот белорусской команды.

Домашнюю серию игр минское "Динамо" завершит 24 декабря встречей с казанским "Ак Барсом".-0-