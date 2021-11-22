22 ноября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Хоккеисты "Динамо-Минск" отправились на двухматчевый выезд. В рамках чемпионата КХЛ предстоят противоборства с "Барысом" из Нур-Султана и магнитогорским "Металлургом". Такая информация опубликована в Telegram-канале "зубров", сообщает БЕЛТА.
Тренерский штаб минчан сделал ставку на следующих игроков:
вратари: Сергей Большаков, Патрик Рыбар;
защитники: Адам Альмквист, Илья Шинкевич, Дмитрий Коробов, Сергей Сапего, Владислав Еременко, Лукас Бенгтссон, Якуб Крейчик, Антон Линдхольм, Павел Денисов, Дмитрий Дерябин:
нападающие: Денис Мосалев, Мальте Стремвалль, Владимир Алистров, Артем Демков, Роман Горбунов, Кирилл Воронин, Дмитрий Буйницкий, Павел Варфоломеев, Виталий Пинчук, Александр Суворов, Маттиас Теденбю, Тайлер Граовац, Тэйлор Бек.
По медицинским показаниям в Минске остались Алексей Колосов, Илья Усов, Игорь Мартынов, Марио Кемпе. А Сергей Кузнецов и Александр Когалев находятся в расположении фарм-клубов.
Сегодня команда вылетела из Национального аэропорта Минск. Игра с "Барысом" намечена на 23 ноября. Матч поотив "Металлурга" состоится 25 ноября. -0-