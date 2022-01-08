Хоккеисты "Динамо-Молодечно" обыграли "Шахтер" в чемпионате Беларуси

8 января, Минск /Корр. БЕЛТА/. Хоккеисты "Динамо-Молодечно" второй раз подряд оказались сильнее "Шахтера" в домашнем матче чемпионата Беларуси, сообщает корреспондент БЕЛТА.

Счет в середине стартовой трети открыли гости, но еще до перерыва динамовцы не только сравняли результат, но и вышли вперед. Шанс восстановить паритет у "Шахтера" был в начале второго периода, но Павел Чернов не реализовал буллит. За это гости были тут же наказаны: Антон Мохорев в большинстве увеличил перевес "Динамо" - 3:1. Однако в заключительной двадцатиминутке "горнякам" все же удалось догнать соперников, причем шайбы Богдана Хамицевича и Павла Чернова разделили всего 30 секунд. И все же последнее слово осталось за "Динамо" - за 8 минут до сирены победу хозяевам принес Александр Каракулько, оформивший дубль, - 4:3. Позавчера динамовцы выиграли у "Шахтера" с результатом 2:1.

Позже лидер первенства минская "Юность" сыграет в гостях у "Бреста", а хоккеисты "Лиды" примут соседей из гродненского "Немана".-0-