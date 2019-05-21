Хоккеисты Германии победили Финляндию, Чехия обыграла Швейцарию на ЧМ в Словакии

Во время матча Финляндия - Германия. Фото IIHF

21 мая, Минск /Корр. БЕЛТА/. Хоккеисты Германии победили в заключительном матче группового этапа Финляндию со счетом 4:2 на чемпионате мира в Словакии, сообщает корреспондент БЕЛТА.

Серебряные призеры Олимпиады-2018, уступая 1:2, перехватили инициативу во второй части встречи. Лидер сборной Германии и один из лучших бомбардиров НХЛ Леон Драйзайтль сначала принял участие в голевой комбинации своей команды - 2:2, а на 45-й минуте отличился голом - 3:2.

Окончательный счет игры он установил, отправив шайбу в пустые ворота финнов, заменивших вратаря на шестого полевого игрока. Результат встречи Финляндии и Германии оставил открытым вопрос об окончательном распределении мест среди четверки сильнейших команд в группе А перед стартом плей-офф.

Турнирное положение группы А: Финляндия - 16 очков (7 матчей), Канада - 15 (6), Германия - 15 (7), США - 14 (6), Словакия - 9 (6), Дания - 5 (5), Великобритания - 2 (7), Франция - 2 (7).

Драматично в группе В сложился матч Швейцария - Чехия. Альпийская дружина уступала 2:4, усилиями Нино Нидеррайтера сравняла счет - 4:4, но на 50-й минуте Ян Рутта завершил комбинацию партнеров - 5:4.

Швейцарцы заменили голкипера на шестого полевого игрока, но сравнять счет не смогли.

Турнирное положение группы В: Россия - 18 (6), Чехия - 18 (7), Швеция - 15 (6), Швейцария - 12 (7), Латвия - 6 (6), Норвегия - 6 (6), Италия - 2 (7), Австрия - 1 (7).

Чемпионат мира в Словакии продолжится сегодня матчами Словакия - Дания, Норвегия - Латвия, Канада - США и Россия - Швеция.-0-

Фото IIHF