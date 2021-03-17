Хоккеисты "Гомеля" обыграли "Шахтер" в первом матче полуфинальной серии Кубка Президента

17 марта, Минск /Корр. БЕЛТА/. Хоккеисты "Гомеля" обыграли "Шахтер" в первом матче полуфинальной серии плей-офф Кубка Президента. Игра завершилась со счетом 4:3 (0:2, 1:1, 3:0), сообщает корреспондент БЕЛТА.

Матч проходил в равной борьбе, однако солигорчане бережней относились к своим опасным моментам, уже в первом периоде дважды заставив капитулировать стража ворот "рысей". На шестой минуте, когда у "горняков" было на два хоккеиста больше, счет открыл Роман Крикуненко, которому ассистировали Сергей Боголейша и Валерий Бочкарев. Менее чем через минуту преимущество хозяев площадки удвоил Александр Левко.

После перерыва команды обменялись взятиями ворот. Сначала Антон Елисеенко сократил разницу в счете. Затем Александр Левко, оформив голевой дубль, вновь восстановил разницу в две шайбы в пользу "Шахтера".

В третьем периоде гомельчане и солигорчане обменивались голевыми моментами. "Рыси" включили свой фирменный прессинг, и это дало свой результат. "Горняки" стали больше удаляться и в итоге получили три шайбы в свои ворота. Герман Нестеров и Владислав Бойко сравняли счет. До финальной сирены оставалось менее пяти минут, и Александр Скоренов сказал свое веское слово, выведя "рысей" вперед. "Горняки" попытались сравнять счет, но гомельчане держали удар и не позволили конкурентам спасти матч.

Счет в серии до четырех побед стал 1:0 в пользу "Гомеля".-0-