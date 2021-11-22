Хоккеисты "Гомеля" пробились в финал Континентального кубка

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22 ноября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Хоккеисты "Гомеля" завоевали путевку в финальную стадию розыгрыша Континентального кубка, сообщает корреспондент БЕЛТА. Перед последним поединком группы F в датском Ольборге с британским "Шеффилдом" гомельчанам нужна было только победа, причем с преимуществом не менее трех шайб. И подопечные Сергея Стася выполнили задачу, выиграв с сухим счетом 4:0 (1:0, 2:0, 1:0). Шайбы забросили Николай Сусло, Иван Секерин, Игорь Карабанов и Игорь Ревенко. На старте турнира хоккеисты "Гомеля" победили латвийский клуб "Олимп" из Риги - 3:1 (шайбы у белорусов забросили Николай Сусло, Дмитрий Амброжейчик и Алексей Кудрявцев), а во втором туре уступили хозяину соревнований "Ольборгу" с результатом 2:5 (Павел Развадовский, Дмитрий Иванчиков). Вместе с гомельчанами в финал пробились датчане. Из второй полуфинальной группы, соревнования которой проходили в польском Кракове, в финал вышла местная "Краковия", а также казахстанский клуб "Сарыарка" из Караганды. Финальный раунд розыгрыша Континентального кубка пройдет 7-9 января 2022 года, место его проведения определится позже. В прошлые годы белорусские клубы довольно успешно выступали в этом турнире - трижды обладателем Континентального кубка становилась минская "Юность" (2007, 2011, 2018) и один раз трофей завоевал гродненский "Неман" (2015). Кроме того, представители Беларуси три раза занимали вторые места - "Юность" (2010, 2012) и "Гомель" (2004), в 2020 году "Неман" финишировал третьим. В прошлом сезоне турнир был отменен в связи с пандемией COVID-19.-0- Подписывайтесь на нас в Яндекс.Дзен, Telegram и Viber!