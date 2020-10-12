12 октября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Хоккеисты гродненского "Немана" обыграли "Могилев" в матче чемпионата Беларуси. Матч завершился в пользу команды Сергея Пушкова со счетом 4:2 (2:0, 1:2, 1:0), сообщает корреспондент БЕЛТА.

В первом периоде игра проходила с преимуществом игроков гродненского клуба, которые дважды поразили ворота "львов". Голевой дубль на свой счет записал Артур Абметка. На третьей минуте он завершил комбинацию, начатую Сергеем Романовичем и Эдуардом Насыбуллиным. На 16-й минуте поединка ему ассистировали Павел Печур и Игорь Козячий.

Во втором периоде могилевчанин Роман Шуба метким броском после паса Сергея Кукушкина сократил отставание в счете, воспользовавшись большинством своей команды. Однако Алексей Фурса вновь вернул гродненской команде преимущество в две шайбы. Впрочем, данное взятие ворот не стало последним во второй трети матча. Опытный Виктор Андрющенко заставил капитулировать вратаря "Немана" еще раз.

Заключительный период прошел под аккомпанемент атак "Могилева", однако выгоду из игры вторым номером извлек "Неман". Сергей Малявко забросил четвертую шайбу для своего клуба, установив окончательный счет. Стоит отметить, что отличился гродненский хоккеист, когда его команда играла в меньшинстве.-0-