Хоккеисты юниорской сборной Беларуси уступили немецким сверстникам на турнире в Дании

8 ноября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Хоккеисты юниорской сборной Беларуси уступили немецким сверстникам в первом матче на международном турнире в Дании со счетом 1:2 (0:0, 0:1, 1:1), сообщает корреспондент БЕЛТА.

Подопечные Александра Руммо на равных противостояли соперникам, которые с первых минут включили активный прессинг и старались бросать по воротам Яна Шостака. Правда, белорусы куда чаще оказывались на скамейке штрафников. Вот и первая шайба была заброшена немцами в середине второго периода, когда они находились в большинстве. Вратарь белорусской команды был бессилен после отличного броска Юлиуса Рамозера, которому ассистировали Джошуа Геус и Маркус Швайгер.

Менее чем за пять минут до конца третьего периода упрочил лидерство сборной Германии Флориан Элиас.

Окончательный счет установил Герман Яваш. Белорус стал автором шайбы престижа за секунду до финальной сирены.

Лучшими хоккеистами матча в составах обеих дружин были признаны вратари Ян Шостак и Флориан Бюгль.-0-