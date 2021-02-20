Хоккеисты "Юности" обыграли "Гомель" в матче чемпионата Беларуси

20 февраля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Хоккеисты "Юности" обыграли "Гомель" в гостевом матче чемпионата Беларуси. Дружина Евгения Есаулова праздновала победу со счетом 3:1 (0:0, 1:1, 2:0), сообщает корреспондент БЕЛТА.

Команда Сергея Стася дала настоящий бой действующим чемпионам страны на своей площадке. В первом периоде обе команды угрожали воротам друг друга, однако до перерыва счет так и не изменился.

Во втором периоде гомельчане продолжили играть со столичной дружиной на равных, но сохранить свои ворота в неприкосновенности не смогли. На 32-й минуте "рыси", играя в большинстве, потеряли концентрацию и позволили Валентину Демченко после паса Вадима Щечина забросить шайбу. Ответное взятие ворот случилось на 34-й минуте. Свой снайперский счет пополнил Павел Воронов, которому ассистировали Кирилл Бовин и Кирилл Межейников.

Третий период стал успешным для минчан, которые лучше хозяев льда использовали свои моменты и дважды заставили капитулировать Ивана Лубского благодаря точным броскам Дениса Мингалеева и Кирилла Тютяева.-0-