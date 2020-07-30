Хоккеисты "Юности" обыграли "Лиду" в первом матче турнира памяти Александра Дубко

30 июля, Минск /Корр. БЕЛТА/. "Юность-Минск" обыграла хоккеистов "Лиды" в первом матче турнира памяти Александра Дубко. Встреча завершилась в пользу столичных хоккеистов со счетом 4:0 (1:0, 1:0, 2:0), сообщает корреспондент БЕЛТА.

Поединок проходил с тотальным преимуществом многократных чемпионов Беларуси. Однако до перерыва "Юность" смогла отличиться лишь однажды. Чуть менее чем за четыре минуты до конца первой трети поединка счет дальним броском открыл Павел Казакевич. Лидская дружина оборонялась, сделав ставку на контратакующий хоккей. Однако выходы "рыцарей" к воротам минчан были достаточно редки. Если опасность все же возникала, на пути шайбы вставал голкипер Сергей Большаков.

Во втором периоде рисунок игры сохранился, и на 32-й минуте встречи укрепил преимущество многократных чемпионов Беларуси Денис Мингалеев, которому ассистировали Сергей Дрозд и Михаил Стефанович.

Не успел начаться третий отрезок встречи, как Кирилл Тютяев с передачи Владислава Бойко и Романа Таталина забросил третью шайбу в ворота "Лиды". Однако на этом минчане не остановились. На 50-й минуте Всеволод Кашкар в падении забросил четвертую шайбу своей дружины. Стоит отметить, что "рыцари" не сложили руки. Шайбу престижа на свой счет записал Павел Марщенок, установивший окончательный счет встречи.

В вечерней части соревновательной программы гродненский "Неман" сыграет с "Гомелем".

Турнир памяти Александра Дубко, уже 16-й по счету, проходит в этом году с 30 июля по 1 августа в Гродно. Турнир назван в честь бывшего председателя Гродненского облисполкома, который много внимания уделял развитию хоккея в регионе. В конце 1980-х годов, будучи председателем колхоза "Прогресс", он взял под опеку появившуюся в Гродно хоккейную команду, которая стала успешно выступать в чемпионате СССР под названием "Прогресс"-ШВСМ. В ее составе были многие будущие хоккеисты сборной Беларуси, в том числе Руслан Салей, Олег Антоненко, Олег Хмыль и другие. В дальнейшем Александр Дубко также старался помогать команде из Гродно, которая уже под названием "Неман" выиграла ВЕХЛ в 1996-м, а в 1998 году впервые стала чемпионом Беларуси.-0-