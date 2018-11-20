20 ноября. Минск /Корр. БЕЛТА/. Хоккеисты "Юности" одержали крупную победу над "Неманом" на домашней площадке со счетом 7:1 в очередном матче экстралиги в дивизионе А, сообщает корреспондент БЕЛТА.

К середине второго периода минчане вели 4:0. Действующие чемпионы из Гродно забросили лишь одну шайбу. У "Юности" голевыми дублями отметились Михаил Стефанович и Егор Гайнетдинов.

Команда Михаила Захарова уверенно возглавляет турнирную таблицу с 59 очками. "Неман" с 46 очками разместился на третьей позиции.

Очередные матчи в чемпионате Беларуси в экстралиге состоятся 21 и 22 ноября.-0-