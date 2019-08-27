Хоккеисты "Юности" одержали вторую победу, "Неман" снова проиграл в чемпионате Беларуси

27 августа, Минск /Корр. БЕЛТА/. Действующие чемпионы Беларуси хоккеисты минской "Юности" одержали вторую победу на старте 28-го национального первенства, сообщает корреспондент БЕЛТА.

Во втором домашнем поединке команда Михаила Захарова уверенно переиграла аутсайдера прошлого чемпионата "Лиду" с разгромным счетом 8:0 (1:0, 2:0, 5:0). Уже на 42-й секунде матча шайбу после передачи Никиты Мицкевича забросил Дмитрий Колготин. Во втором периоде хозяева отличились дважды, а в заключительной трети еще 5 раз поразили ворота лидчан. В матче открытия нынешнего первенства минчане переиграли вице-чемпионов страны хоккеистов гродненского "Немана" (2:0).

Сегодня серебряные призеры снова потерпели поражение. Играя в гостях против "Могилева", хоккеисты "Немана" вышли вперед в середине второго периода, но в третьей двадцатиминутке хозяева сумели переломить ход игры и в итоге победили одного из главных фаворитов со счетом 3:1 (0:0, 0:1, 3:0).

В дивизионе А белорусской экстралиги выступают 8 клубов: "Юность", "Неман", "Шахтер" (Солигорск), "Динамо" (Молодечно), "Гомель", "Металлург" (Жлобин), "Лида", "Могилев".

На первом этапе, который завершится 28 ноября, команды проведут 4-круговой турнир (по два матча дома и в гостях).

Минская "Юность" 8 раз становилась чемпионом Беларуси, у "Немана" на один титул меньше. Кроме них золото национального первенства завоевывали минские клубы "Тивали" (4 раза), "Керамин" (2) и "Динамо" (1), новополоцкий "Полимир" (2), "Гомель" (1), жлобинский "Металлург" (1) и солигорский "Шахтер" (1).