Хоккеисты "Юности" победили в гостях "Неман" и упрочили лидерство в финале плей-офф

8 апреля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Хоккеисты "Юности" победили в гостях "Неман" со счетом 1:0 в овертайме и упрочили лидерство в финале плей-офф экстралиги, сообщает корреспондент БЕЛТА.

Четвертый матч в борьбе за Кубок Президента состоялся в Гродно. Старт встречи остался за гродненцами, а вскоре минчане имели несколько моментов, после которых могли забросить шайбу. Однако в основное время встречи голов болельщики не увидели - 0:0. В дополнительное время нападающий "Юности" Александр Когалев использовал свой шанс, вовремя сыграв на добивании шайбы у ворот "Немана" - 1:0.

Минская "Юность" ведет в финальной серии - 3:1. Пятый матч состоится 10 апреля в Минске. Действующим обладателем почетного трофея является гродненский "Неман".-0-