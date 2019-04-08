Хоккеисты "Юности" победили в гостях "Неман" и упрочили лидерство в финале плей-офф

8 апреля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Хоккеисты "Юности" победили в гостях "Неман" со счетом 1:0 в овертайме и упрочили лидерство в финале плей-офф экстралиги, сообщает корреспондент БЕЛТА.
Четвертый матч в борьбе за Кубок Президента состоялся в Гродно. Старт встречи остался за гродненцами, а вскоре минчане имели несколько моментов, после которых могли забросить шайбу. Однако в основное время встречи голов болельщики не увидели - 0:0. В дополнительное время нападающий "Юности" Александр Когалев использовал свой шанс, вовремя сыграв на добивании шайбы у ворот "Немана" - 1:0.
Минская "Юность" ведет в финальной серии - 3:1. Пятый матч состоится 10 апреля в Минске. Действующим обладателем почетного трофея является гродненский "Неман".-0-
|Нацбанк
|Лучшие курсы
|Покупка
|Продажа
|EUR
|2.4024 BYN
|2.4 BYN
|2.405 BYN
|USD
|2.1397 BYN
|2.133 BYN
|2.137 BYN
|RUB
|3.2727 BYN
|3.275 BYN
|3.28 BYN