Хоккеисты "Юности" победили в серии буллитов "Металлург" в чемпионате Беларуси

23 ноября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Хоккеисты "Юности" победили в серии буллитов со счетом 3:2 жлобинский "Металлург" в чемпионате Беларуси в экстралиге, сообщает корреспондент БЕЛТА.

Основное время матча в "Чижовка-Арене" завершилось ничьей - 2:2. Решающий удар в серии послематчевых штрафных бросков нанес Станислав Лопачук.

Действующий чемпион Беларуси "Неман" с минимальным счетом переиграл молодежную сборную Беларуси - 1:0.

Минская "Юность" продолжает лидировать в турнирной таблице экстралиги с 61 набранным очком.-0-