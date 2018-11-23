Хоккеисты "Юности" победили в серии буллитов "Металлург" в чемпионате Беларуси

23 ноября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Хоккеисты "Юности" победили в серии буллитов со счетом 3:2 жлобинский "Металлург" в чемпионате Беларуси в экстралиге, сообщает корреспондент БЕЛТА.
Основное время матча в "Чижовка-Арене" завершилось ничьей - 2:2. Решающий удар в серии послематчевых штрафных бросков нанес Станислав Лопачук.
Действующий чемпион Беларуси "Неман" с минимальным счетом переиграл молодежную сборную Беларуси - 1:0.
Минская "Юность" продолжает лидировать в турнирной таблице экстралиги с 61 набранным очком.-0-
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