Хоккеисты "Юности" выиграли у "Шахтера" в пятом финальном матче и стали чемпионами Беларуси

3 апреля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Хоккеисты минской "Юности" в овертайме победили солигорский "Шахтер" в пятом поединке финальной серии чемпионата Беларуси - 3:2 (1:0, 1:1, 0:1, 1:0). Минчане стали обладателями золотых наград и Кубка Президента, сообщает корреспондент БЕЛТА.

Противостояние прошло на ледовой площадке столичной "Чижовка-Арены".

Хозяева льда в начале матча избрали выжидательную тактику. "Шахтер" же старался играть первым номером. Однако на девятой минуте форвард "Юности" Станислав Лопачук открыл счет, после чего минчане принялись прессинговать соперников. "Горняки" отвечали короткими контратаками, но забить гол и восстановить равновесие до первого перерыва не смогли.

Во втором периоде гости активизировались и сразу же ринулись в нападение, что дало свои плоды. На 22-й минуте нападающий "Шахтера" Александр Жидких сравнял счет. Хоккеистов "Юности" такое положение дел не устраивало. Подопечные Александра Макрицкого увеличили скорости и на 37-й минуте противостояния вновь вырвались вперед. Автором заброшенной шайбы стал защитник Андрей Антонов - 2:1.

После второго перерыва "горняки" принялись осаждать голкипера "Юности". Однако хозяева ледовой площадки быстро взяли инициативу под контроль, оттеснив "Шахтер" в свою зону. Гости, тем не менее, продолжали создавать опасные моменты, и на 56-й минуте игры нападающий солигорской команды Роман Крикуненко восстановил равновесие сил.

Игра перетекла в овертайм, где сильнее оказались столичные хоккеисты. Решающую шайбу забросил Максим Парфеевец.

В первом противостоянии многократные чемпионы Беларуси одолели "Шахтер" со счетом 5:1, во втором поединке "горнякам" удалось взять реванш - 3:2. В третьей игре в Солигорске викторию праздновали минчане - 2:1, четвертая также сложилась в пользу "Юности" - 3:0.

Хоккеисты "Юности" являются уже девятикратными чемпионами страны, их соперники один раз становились обладателями золотых наград. До этого в решающих сериях за чемпионский титул "Юность" и "Шахтер" встречались трижды: минчане побеждали два раза - в 2010 (4:3) и 2016 годах (4:1), а в 2015 году солигорские хоккеисты выиграли золотую серию с сухим счетом 4:0.

По итогам регулярного чемпионата нынешнего сезона "Юность" уверенно заняла первое место, а "Шахтер" финишировал третьим, пропустив вперед гродненский "Неман".-0-

Фото Сергея Шелега