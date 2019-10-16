Хоккеисты "Юности" вышли в плей-офф ЛЧ после победы швейцарской "Лозанны" над "Оцеларжи Тршинец"

16 октября, Минск /Корр. БЕЛТА/. После того, как подопечные Александра Макрицкого уступили в серии буллитов финскому "Лахти Пеликанс", "Оцеларжи Тршинец" для прохода в плей-офф Лиги чемпионов нужно было заработать лишь одно очко. Однако "Лозанна" оказалась крепким орешком и победила чешскую дружину со счетом 5:3 (2:1, 1:1, 2:1). Таким образом, дальше по турнирному пути пошла минская "Юность", заработавшая на очко больше основных конкурентов, сообщает корреспондент БЕЛТА.

Хоккеисты "Лозанны" открыли счет уже на 4-й минуте матча. Отличился Кристоф Берчи. Эрик Грня через 9 минут сравнял счет, но равновесие продержалось недолго. Виктор Ойдемарк вывел швейцарский клуб вперед, а Корри Эмертон упрочил его положение на пути к победе. Чех Михал Коваржчик сократил разницу в счете до 3:2, но латвиец Роналдс Кениньш вновь вывел "Лозанну" на две шайбы вперед. Петр Врана подарил "Оцеларжи Тршинец" надежду, забросив шайбу за 7 минут 45 секунд до конца основного времени матча. Но за мгновение до финальной сирены финн Петтери Линдбом отправил в ворота команды из Тршинеца пятую шайбу.

Фото ХК "Лозанна"

Итоговое положение в группе D после 6-го тура таково: "Лозанна" - 12 очков, "Юность-Минск" - 9, "Оцеларжи Тршинец" - 8, "Лахти Пеликанс" - 7.

Своего соперника по 1/8 финала хоккеисты "Юности" узнают в пятницу, 18 октября. Матчи первой стадии плей-офф пройдут 12-13 и 19-20 ноября.-0-