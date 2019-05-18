Хоккеисты Канады разгромили Германию на чемпионате мира в Словакии

18 мая, Минск /Корр. БЕЛТА/. Хоккеисты Канады разгромили Германию со счетом 8:1 на чемпионате мира в Словакии, сообщает корреспондент БЕЛТА.
В группе А европейская дружина находилась в числе лидеров, не потерпев в предыдущих четырех встречах поражений. Однако канадцы смогли взять реванш за поражение в полуфинале Олимпиады в Пхенчхане. Голевым хет-триком отметился у североамериканцев Марк Стоун.
Турнирное положение: Финляндия - 13 (5), Канада - 12 (5), Германия - 12 (5), США - 11 (5), Словакия - 6 (5), Дания - 5 (5), Франция - 1 (5), Великобритания - 0 (5).
В Братиславе в группе В норвежские хоккеисты нанесли поражение Италии - 7:1.
Турнирное положение: Россия - 15 очков (5 матчей), Швейцария - 12 (4), Чехия - 12 (5), Швеция - 9 (4), Латвия - 6 (5), Норвегия - 6 (6), Австрия - 0 (5), Италия - 0 (6).
Чемпионат мира по хоккею в элитном дивизионе продолжится матчами Швеция - Швейцария и Великобритания - Словакия.-0-
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