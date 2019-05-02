Хоккеисты Казахстана победили корейцев на чемпионате мира

2 мая, Минск /Корр. БЕЛТА/. Хоккеисты сборной Казахстана выиграли у команды Республики Корея со счетом 4:1 (2:0, 1:0, 1:1) на чемпионате мира в Нур-Султане. Это третья победа казахстанцев, столько же викторий у сборной Беларуси, сообщает корреспондент БЕЛТА.

Хозяева турнира на протяжении всей сегодняшней встречи владели преимуществом, и в первом периоде Павел Акользин и Леонид Метальников поразили ворота соперников. Во второй трети матча успех закрепил Дмитрий Шевченко. В середине третьего периода Шинь Сан Ву отыграл одну шайбу, на что Никита Клещенко ответил четвертым голом.

Белорусские хоккеисты сегодня также одержали свою третью викторию, уверенно переиграв словенцев - 4:1. Первые зачетные баллы набрала сборная Венгрии, взявшая верх над Литвой с таким же результатом.

Турнирное положение после трех туров: Беларусь - 9 очков (разница шайб - 11-5), Казахстан - 9 (10-4), Республика Корея - 6 (11-8), Венгрия - 3 (6-9), Словения - 0 (6-12), Литва - 0 (5-11).

В пятницу, 3 мая, состоится один матч - венгры сыграют со словенцами. Сборная Беларуси свой предпоследний поединок проведет 4 мая против команды Казахстана, а 5 мая подопечные Андрея Сидоренко завершат турнир встречей с корейскими хоккеистами. В первом матче соревнований белорусы выиграли у литовцев со счетом 4:3, а затем победили венгров - 3:1.

По итогам соревнований в столице Казахстана путевки в элитный дивизион получат две лучшие команды.-0-