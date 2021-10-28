28 октября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Хоккеисты магнитогорского "Металлурга" обыграли "Ак Барс" в матче чемпионата КХЛ со счетом 3:1 (0:0, 2:0, 1:1) и укрепили лидерство своей команды в турнире, сообщает корреспондент БЕЛТА.

Матч проходил в упорной борьбе. Достаточно отметить, что первую шайбу в матче болельщики увидели лишь на 34-й минуте поединка. Ее автором стал канадский форвард "стальных лис" Брендан Лайпсик с передачи Филиппа Майе. Сибиряки удвоили преимущество менее чем через три минуты. На сей раз гол был на счету Джоша Карри. Ему ассистировали Семен Кошелев и Артем Земченок.

На 42-й минуте хоккеисты из столицы Татарстана отквитали одну шайбу силами форварда Никиты Дыняка, которому помог Дмитрий Воронков.

Окончательный счет встречи был установлен на последней минуте матча. Джош Карри, забросив в пустые ворота "барсов", оформил голевой дубль.

Таким образом "Металлург", набрав 42 очка после 23 матчей, возглавляет турнирную таблицу чемпионата КХЛ и обгоняет идущий на втором месте челябинский "Трактор" на четыре пункта при двух играх в запасе. Минское "Динамо" с 30 пунктами после 22 матчей занимает в этой табели о рангах Лиги 8-е место.-0-