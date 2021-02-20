ПогодаПогода
КурсыКурсы
Конвертер валютКонвертер валют
ТВ-гид ТВ-гид
ГороскопГороскоп
Фотохроника Фотохроника
ГОСОРГАНЫГОСОРГАНЫ
Президент Беларуси
Совет Министров
Совет Республики
Палата представителей
Конституционный суд
Верховный суд
Комитет государственного контроля
Генеральная прокуратура
Национальный банк
Министерство архитектуры и строительства
Министерство внутренних дел
Министерство ЖКХ
Министерство здравоохранения
Министерство иностранных дел
Министерство информации
Министерство культуры
Министерство лесного хозяйства
Министерство по налогам и сборам
Министерство образования
Министерство обороны
Министерство природных ресурсов
Министерство промышленности
Министерство связи и информатизации
Министерство сельского хозяйства
Министерство спорта и туризма
Министерство антимонопольного регулирования и торговли
Министерство транспорта и коммуникаций
Министерство труда и социальной защиты
Министерство по чрезвычайным ситуациям
Министерство финансов
Министерство экономики
Министерство энергетики
Министерство юстиции
Госкомитет по имуществу
Госкомитет по науке и технологиям
Госкомитет по стандартизации
Госкомитет судебных экспертиз
Государственный пограничный комитет
Государственный таможенный комитет
Национальный статистический комитет
Следственный комитет
Брестский облисполком
Витебский облисполком
Гомельский облисполком
Гродненский облисполком
Минский облисполком
Могилевский облисполком
Минский горисполком
Суббота, 20 февраля 2021
Минск Сплошная облачность 0°C
Версия для слабовидящих
Белта +
Новости
20:10 Хоккеисты московского "Динамо" обыграли "Йокерит"в матче чемпионата КХЛ Спорт
20:06 Хоккеисты минского "Динамо" обыграли челябинский "Трактор" в матче чемпионата КХЛ Спорт
18:21 Биатлонисты Норвегии выиграли эстафету на ЧМ в Словении Спорт
18:02 Футболисты "Торпедо-БелАЗа" победили "Ротор" на сборе в Турции Спорт
18:00 ФОТОФАКТ: Праздничное мероприятие, посвященное Дню защитников Отечества и Вооруженных Сил на "Линии Сталина" Регионы
17:55 Стоимость биткойна превысила $57 тыс. В мире
17:48 Волейболисты "Шахтера" выиграли Суперкубок Беларуси Спорт
17:40 Гран-при конкурса "Искусство книги - 2020" получило издание "Храм-памятник земли белорусской" Культура
17:01 Правнука королевы Елизаветы II назвали в честь герцога Эдинбургского Калейдоскоп
16:53 При взрыве в Кабуле погибли пять человек В мире
16:49 В Минске водитель легковушки сначала врезался в дерево, а затем - в осветительную мачту Происшествия
16:47 ФОТОФАКТ: Выставка вооружения и военной техники воинских частей Брестского гарнизона Регионы
16:41 Фармацевтические инспекции в ЕАЭС разрешено проводить дистанционно Экономика
16:34 Вспышку птичьего гриппа зафиксировали в Нидерландах В мире
16:30 Проект соглашения о применении навигационных пломб согласовали четыре страны ЕАЭС Экономика
16:26 День открытых дверей прошел в столичной милиции Регионы
16:13 В ЕЭК констатируют невыполнение Россией, Арменией и Казахстаном положений техрегламента на пищевую продукцию Экономика
16:07 ФОТОФАКТ: Старт республиканкой акции "Единый день безопасности" дан в Витебской области Регионы
16:02 Баскетболистки "Цмокi-Мiнск" вышли в лидеры чемпионата Беларуси Спорт
15:51 Мясникович заявил о необходимости оптимизации порядка выработки решений и их исполнения в ЕАЭС Экономика
15:40 Хоккеисты "Юности" обыграли "Гомель" в матче чемпионата Беларуси Спорт
15:33 В ГАИ Минска рассказали о местах установки мобильных датчиков контроля скорости Регионы
15:26 Российские спортсмены выступят на Олимпиаде в Токио под символикой ОКР Спорт
15:26 Крейчикова и Рам победили в миксте Australian Open Спорт
15:16 Женская сборная Беларуси заняла четвертое место в эстафете на ЧМ по биатлону Спорт
15:14 ФОТОФАКТ: Более 400 любителей лыжных гонок вышли на старт "Брестской лыжни 2021" Регионы
14:56 Птичий грипп нового типа выявлен у семи сотрудников птицефабрики на юге России В мире
14:49 Число жертв обрушения цеха на Норильской обогатительной фабрике возросло до трех В мире
14:32 В Прикарпатье разворачивают карантинные блокпосты из-за новой вспышки COVID-19 В мире
14:17 При пожаре в Крупском районе погиб мужчина Происшествия
Все новости
Все новости
Спорт
20 февраля 2021, 20:06

Хоккеисты минского "Динамо" обыграли челябинский "Трактор" в матче чемпионата КХЛ

Фото из архива
Фото из архива

20 февраля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Хоккеисты минского "Динамо" обыграли челябинский "Трактор" в матче чемпионата КХЛ. Подопечные Крэйга Вудкрофта добились виктории в овертайме со счетом 3:2 (0:0, 1:1, 1:1, 1:0), сообщает корреспондент БЕЛТА.

С самого начала первого периода минчане демонстрировали активный хоккей и несколько раз угрожали воротам соперников, бросая практически из любых положений. "Зубры" превосходили соперников по всем статьям, однако реализация оставляла желать лучшего. Хороший момент был у Павла Варфоломеева, однако он не смог поразить цель. Могли также отличиться Кирилл Воронин и Бреннан Менелл. Впрочем, Доминик Фурх также не оставался без работы, парировав броски Ника Бэйлена, Игоря Исаева и Томаша Гики.

Во втором периоде обе команды демонстрировали динамичный хоккей, шайба практически не задерживалась в средней зоне. На 26-й минуте игрок "Трактора" и сборной Беларуси Ник Бэйлен едва не забросил шайбу, но чешский голкипер динамовцев был на высоте. Через минуту шанс отличиться не использовал Бреннан Менелл, убежавший на рандеву с Романом Виллом. Но бросок с неудобной руки цели не достиг. Однако уже в следующей атаке счет открыл нападающий "зубров" Зак Митчелл, реализовавший практически буллитный выход к воротам "тракторозаводцев".

Увы, удержать преимущество динамовцы до конца второго периода не сумели. Чреда необязательных удалений привела к тому, что заметно уставшие хозяева площадки не смогли воспрепятствовать Нику Бэйлену дальним выстрелом сравнять счет.

Гости продолжили прессинг оборонительных порядков "зубров", которые продолжили нарушать правила, оказавшись втроем против пяти соперников второй раз за вторую двадцатиминутку. Благо гости оба раза не смогли реализовать свое большинство.

После второго перерыва минчане без раскачки пошли вперед и могли несколько раз огорчить соперников. Но челябинцы смогли не только выровнять ситуацию, но и увеличить счет в свою пользу. На 49-й минуте Франсис Паре оказавшись под давлением соперников ошибся и выбросил шайбу на клюшку Нику Бэйлену. Игрок сборной Беларуси шанс заработать 201-е очко в матчах КХЛ не упустил, переиграв Доминика Фурха. Пропустив шайбу "зубры" приложили немало усилий чтобы отыграться. Менее чем за четыре минуты до конца матча они принесли плоды. Степан Фальковский оказался самым расторопным у ворот гостей и забросил шайбу в ворота Романа Вилла.

Игра перешла в овертайм. В дополнительное время гости свои шансы добиться успеха упустили, а вот минчане воспользовались ими сполна. Победу хозяевам точным броском принес Шейн Принс.-0-

Подписывайтесь на нас в
Яндекс.Дзен, Telegram и Viber!
Теги
хоккей чемпионат КХЛ
Подписка на новости БелТА
Новости рубрики Спорт
Хоккеисты московского "Динамо" обыграли "Йокерит"в матче чемпионата КХЛ
Фото из архива Биатлонисты Норвегии выиграли эстафету на ЧМ в Словении
Фото из архива Футболисты "Торпедо-БелАЗа" победили "Ротор" на сборе в Турции
Волейболисты "Шахтера" выиграли Суперкубок Беларуси
Фото БК "Цмокi-Мiнск" Баскетболистки "Цмокi-Мiнск" вышли в лидеры чемпионата Беларуси
Фото ХК "Юность-Минск" Хоккеисты "Юности" обыграли "Гомель" в матче чемпионата Беларуси
Главное
Александр Лукашенко во время посещения Лукашенко о Купаловском театре: он не может быть потерян, это достояние нашего народа
Головченко: своевременно оказанная господдержка позволяет развивать и укреплять предприятия страны
Более 1 тыс. спортсменов-любителей собрал праздник "Гомельская лыжня - 2021"
За сутки в Беларуси зарегистрированы 1668 пациентов с COVID-19, выписаны 1916
Топ-новости
Лукашенко направился с рабочим визитом в Россию
Соглашение о перевалке белорусских нефтепродуктов через российские порты подписано в Москве
Гран-при конкурса "Искусство книги - 2020" получило издание "Храм-памятник земли белорусской"
Единый информационно-образовательный ресурс будет совершенствоваться - Карпенко
Мясникович заявил о необходимости оптимизации порядка выработки решений и их исполнения в ЕАЭС
Акции по уборке снега во дворах с привлечением населения пройдут в Минске 20 февраля
Поддержание ценовой стабильности и доступность товаров - что будет в фокусе внимания МАРТ в 2021 году
Акция "Единый день безопасности" стартовала в Беларуси
ГАИ проведет 22-26 февраля профилактическое мероприятие "Гостехосмотр"
Производство китайской вакцины против коронавируса могут локализовать в Беларуси
Россия выделила Беларуси квоты на вылов рыбы в Баренцевом и Балтийском морях на 2021 год
"Белавиа" начала выполнять регулярные рейсы в Дубай
Четверых адвокатов лишили лицензии за дискредитирующие действия
Брифинг по вопросам реагирования на события на АЭС пройдет 22 февраля в БЕЛТА
Пархамович об итогах 2020 года: ситуация в стройкомплексе Беларуси стабильная и контролируемая
Релама
С нами интереснее
гороскоп гороскоп
тв программа тв программа
погода погода
курсы курсы
Темы Все темы
Всебелорусское народное собрание Обращения граждан - обратная связь Спецпроект БЕЛТА "Экспертная среда" Год народного единства Репортаж БЕЛТА Белорусская АЭС новейшего поколения 3+
Белорусское телеграфное агентство
Спецпроекты
Экспертная среда Судьбы, сложенные в треугольник Страницы белорусского спорта Партизанская летопись З гонарам у сэрцы Парад в День Независимости-2019 Хроника Победы Традиции суверенной Беларуси Плакаты БелТА Атомная энергетика СтопCOVID
Реклама
Реклама на БЕЛТА
Клиентам
Вход для подписчиков Продукты и услуги Разработка сайтов Новостной информер
Агентство
Об агентстве Контакты Электронные обращения Карьера в БелТА Партнеры Логотип БелТА Сообщить о работе сайта Политика конфиденциальности
RSS ВК facebook twitter odnoklassniki Instagram YouTube Telegram Viber Zen.yandex
Свежие новости Беларуси
БЕЛТА - Новости Беларуси, © Авторское право принадлежит БЕЛТА, 1999-2020гг.
Гиперссылка на источник обязательна. Условия использования материалов.
- размещаются материалы рекламно-информационного характера.