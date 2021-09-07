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07 сентября 2021, 22:13

Хоккеисты минского "Динамо" обыграли "Локомотив" в матче чемпионата КХЛ

Фото из архива
Фото из архива

7 сентября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Хоккеисты минского "Динамо" обыграли ярославский "Локомотив" в матче чемпионата КХЛ со счетом 4:3 (2:0, 0:2, 2:1), сообщает корреспондент БЕЛТА.

С самого начала матча белорусская команда действовала первым номером, активно осаждая ворота "железнодорожников". Хозяева льда пытались перехватить инициативу, однако безуспешно. На шестой минуте "зубрам" удалось острая атака, которую точным броском завершил Тэйлор Бек, которому ассистировали Марио Кемпе и Лукас Бенгтссон. 

После взятия ворот рисунок игры не изменился и на исходе 13-й минуты встречи Илья Шинкевич стал автором и второй шайбы в ворота Эдварда Паскуале, застав голипера врасплох  точным движением от синей линии. До финальной сирены могли отличиться Кирилл Воронин и Павел Варфоломеев, но сначала хорошо сыграли защитники "Локомотива", а потом "железнодорожников"  выручил голкипер.

Во втором периоде синчане также начали весьма бодро, однако вскоре были вынуждены перейти на игру от обороны. "Локомотив" смотрелся горвздо сильней соперников и по заслугам сравнял счет. Оба раза хозяева льда играли в большинстве. Сначала отличился Рушан Рафиков (27-я минута), а затем Павел Красковский (31-я минута) забросил вторую шайбу своей комнды в матче. 

В заключительной трети поединка ярославцы продолжили штурм ворот Колосова, но в итоге пропустили острый выпад минчан. Кирилл Воронин на 45-й минуте реализовал практически буллитный выход к воротам соперников. Далее игроки  "Динамо"  откатились к своим воротам и "Локомотив" продолжил давление, стремясь отыграться. На 52-й минуте матча цель была достигнута. Максим Шалунов с передачи Андрэ Петерссона поразил ворота минчан. 

Почувствовав близость победы ярославские хоккеисты прибавили. Минчане продолжили отбиваться, уповая на контратаки. На 56-й минуте при игре в большинстве дубль оформил Тэйлор Бэк, выведший минчан вперед после удаления Антона Сагадеева. 

Форвард "зубров" поразил ближнюю девятку ворот Эдварда Паскуале. За две минуты до конца Андрей Скабелка пошел ва-банк, сняв с игры голкипера.  Однако от поражения эта мера ярославцев не спасла. 

Стоит подчеркнуть, что матч прошел в десятую годовщину авиакатастрофы в аэропорту Туношна, которая привела к гибели команды из города на Волге. В числе погибших были и три белоруса: капитан национальной сборной Руслан Салей, форвард Сергей Остапчук и тренер по физподготовке Николай Кривоносов.

Минское "Динамо" в память о погибших хоккеистах сыграло в ретро-джерси. Как и остальные матчи сегодняшнего игрового дня, поединок в Ярославле начался с минуты молчания. -0-

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