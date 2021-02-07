7 февраля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Хоккеисты минского "Динамо" обыграли "Сочи" в матче чемпионата КХЛ. Подопечные Крэйга Вудкрофта проявили характер и добились виктории – 4:3 (0:1, 2:1, 2:1), сообщает корреспондент БЕЛТА.

С самого начала встречи минчане играли в активный хоккей с обилием силовой борьбы и по возможности ища счастья у ворот соперников. Сочинцы также не собирались сидеть в обороне, отвечая атакой на атаку. Хорошие моменты были у Степана Фальковского и Шейна Принса, однако их броски в цель не попали. А вот игрок "леопардов" Никита Точицкий своего шанса не упустил, попав в ближний угол ворот Доминика Фурха. После пропущенного гола минчане и сочинцы обменялись опасными моментами. Однако все они завершились безрезультатно.

Второй период стартовал с отличной атаки "зубров", которую завершил голом Роб Клинкхаммер, реализовавший большинство своей команды. После этого минчане раскрепостились и с еще большей охотой начали искать счастья на чужой части ледовой площадки. Бреннан Менелл попал в штангу ворот Максима Третьяка, а вот Алексей Протас несколько минут спустя был точен, выведя свою команду вперед. Увы, удержать преимущество минчане не смогли. Незадолго до второго перерыва Владислав Курбатов сравнял счет.

В начале третьего периода игрокам Сочи удалась опасная атака и Игорь Руденков вывел "леопардов" вперед. Хозяева грамотно оборонялись, стремясь уберечь свое преимущество, но Степан Фальковский смог найти брешь в их построениях и сделал счет 3:3. После того как Зак Митчелл вывел минчан вперед сочинские болельщики загрустили. Их любимцы сделали все, чтобы сравнять счет, но снятие вратаря и другие меры не помогли. Минчане одержали гостевую викторию.-0-