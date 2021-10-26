26 октября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Хоккеисты минского "Динамо" победили "Адмирал" в матче чемпионата КХЛ. Игра на "Фетисов-Арене" завершилась в пользу команды Крэйга Вудкрофта со счетом 3:2 (1:2, 1:0, 1:0), сообщает корреспондент БЕЛТА.

Перед началом противоборства тренерский штаб минчан перекроил тройки нападения, ведь в последних матчах они с трудом реализовывали опасные моменты у чужих ворот.

В стартовом составе "Динамо" на лед вышли Лукас Бенгтссон, Дмитрий Коробов, Мальте Стремвалль, Марио Кемпе и Александр Суворов. В начале встречи игра проходила без пауз и опасных моментов, преимущественно в средней зоне.

На исходе седьмой минуты "зубрам" удалась атака сходу и Владимир Алистров, воспользовавшись передачей Дмитрия Коробова, хорошим броском с неудобной руки поразил дальний верхний угол ворот "Адмирала".

После этой шайбы хозяева льда оживились и стали чаще атаковать владения Патрика Рыбара. Впрочем, "Динамо" старалось отвечать на выпады соперников своими атаками. Шайба практически не задерживалась в средней зоне. Из такого хоккея больше пользы извлекли игроки команды Александра Андриевского.

Сначала на 11-й минуте Артем Манукян броском со средней дистанции заставил Патрика Рыбара капитулировать, отправив шайбу в "домик" вратарю "Динамо". Затем на 14-й минуте Динар Хамидуллин "щелчком" от синей линии в касание поразил левый нижний угол ворот "зубров", реализовав большинство своей команды, после удаления за подножку Маттиаса Теденбю.

Во второй трети поединка минчане поначалу также не могли наладить игру в атаке. Однако постепенно "зубры" перехватили инициативу, стараясь найти слабые места в вязкой обороне "Адмирала". Если Марио Кемпе на 29-й минуте, обострив игру за счет индивидуальных действий, не смог переиграть Никиту Серебрякова, то Владислав Еременко грамотно разобрался в эпизоде на чужом пятаке и сравнял счет.

На 34-й минуте белорусская команда провела образцовую позиционную атаку на ворота соперников. Отличная комбинация завершилась броском в упор от Дениса Мосалева. Никита Серебряков "Адмирал" выручил. Затем Роман Горбунов угрожал воротам дальневосточной дружины броском с острого угла, но до взятия ворот не дошло и на этот раз.

"Моряки" ответили двумя опасными моментами в исполнении Артема Манукяна и Владислава Калетника, но тут уже удача сопутствовала динамовцам.

В третьем периоде "Динамо" не атаковало без раскачки. Броски Дмитрия Усова и Александра Суворова голкипер "Адмирала" парировал, но попытка Владимира Алистрова (43-я минута) из правого круга вбрасывания оказалась успешной. Минчане второй раз за игру повели в счете.

После того как Владимир Алистров оформил голевой дубль, динамовцы продолжили нагнетать обстановку у владений Никиты Серебрякова. В частности, смог отличиться Марио Кемпе, но ему не хватило точности, чтобы откликнуться на передачу Александра Суворова с левого фланга.

Ближе к экватору заключительного отрезка матча минчане оказались в трудной ситуации после удалений Сергея Сапего и Дмитрия Коробова. Однако игроки "Адмирала" преимущество в два игрока реализовать не смогли.

Несмотря на то, что составы подравнялись, "Адмирал" перехватил инициативу и наступал большими силами. Минчане на некоторое время действовали вторым номером.

Постепенно запал "моряков" иссяк, и динамовцы смогли отодвинуть игру от своих ворот, контролируя шайбу в средней зоне.

На 57-й минуте Горбунов мог окончательно решить вопрос о победителе матча, но, выйдя один на один с вратарем "Адмирала", не сумел воспользоваться этой ситуацией.

За 30 секунд до конца матча Никита Серебряков уступил место на площадке шестому полевому игроку, но эта мера "Адмиралу" не помогла. Динамовцы победно завершили непростую выездную серию в Сибирь и на Дальний Восток.-0-