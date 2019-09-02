Хоккеисты минского "Динамо" представили новую игровую форму и логотип

2 сентября, Минск /Корр. БЕЛТА/. На первый поединок нового сезона Континентальной хоккейной лиги минское "Динамо" вышло в новой игровой форме с новым логотипом, сообщает корреспондент БЕЛТА.

В стартовом поединке 12-го по счету чемпионата КХЛ минские динамовцы принимают нижнекамский "Нефтехимик". Перед началом игры прошло яркое шоу, а все зрители, до отказа заполнившие трибуны "Минск-Арены", получили в подарок майки с новой эмблемой динамовского клуба.

В межсезонье главным тренером минских динамовцев стал канадский специалист Крэйг Вудкрофт, а одним из его ассистентов будет известный белорусский форвард Михаил Грабовский, завершивший игровую карьеру. В тренерский штаб "зубров" также входят Андрей Мезин, Павел Перепехин и Адриан Вальво.-0-

Фото Дениса Костюченко