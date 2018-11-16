Хоккеисты минского "Динамо" проиграли "Автомобилисту" в домашнем матче КХЛ

16 ноября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Хоккеисты минского "Динамо" проиграли "Автомобилисту" в домашнем матче чемпионата КХЛ со счетом 0:4 (0:3, 0:1, 0:0), сообщает корреспондент БЕЛТА.

Дебют американского защитника Джонатона Блума в составе минчан получился смазанным. Против одного из лидеров текущего сезона КХЛ "зубры" старались действовать без существенных ошибок, но неудачная концовка уже в первом периоде предопределила исход встречи.

"Динамо-Минск" - "Автомобилист" - 0:4 (0:3, 0:1, 0:0). Минск. "Чижовка-Арена".

"Динамо-Минск": Энрот (Карнаухов); Уиркош - Готовец, А.Костицын - С.Костицын (к) - Когалев; Лисовец - Хенкель, Казионов - Хауден - Гаврус; Осипов - Блум, Буйницкий - Ковыршин - Степанов; Дроздов - Волков - Литвинов; Знахаренко, Павлович.

"Автомобилист": Сохатский (Гросс); Вишневский - Гуркин, Доус (к) - С. да Коста - Секстон; Василевский - Трямкин, Белоусов - Паре - Миловзоров; Бодров - Егоршев, Гареев - Торченюк - Голышев; Чесалин - Грачев - Литовченко; Переляев, Рассейкин.

Шайбы: 0:1 - Миловзоров (Бодров, Белоусов, 8.30), 0:2 - Миловзоров (Бодров, Василевский, 16.34, в большинстве), 0:3 - Бодров (С. да Коста, Секстон, 18.02), 0:4 - Секстон (Доус, 20.22).

Броски: 19-33.

Штраф: 8-10.

Стартовые минуты матча на "Чижовка-Арене" прошли в равной борьбе. Подопечные Андрея Сидоренко старались агрессивно действовать в зоне соперника и создали несколько моментов, чтобы забить. Все изменилось на девятой минуте первого периода. Нападающий "Автомобилиста" Егор Миловзоров наудачно бросил с острого угла, а Юнас Энрот слишком поздно отреагировал на действия соперника, пропустив шайбу. Гости недаром являются одной из сильнейших команд лиги по игре в большинстве. После удаления Патрика Уиркоша на 17-й минуте Егор Миловзоров во второй раз отличился голом, реализовав численное преимущество. Точный бросок Дениса Бодрова под занавес первого периода и вовсе свел шансы "Динамо" на успех к минимуму.

После отдыха "зубры" заменили вратаря, однако едва ли не первый бросок по воротам Михаила Карнаухова оказался голевым - 4:0. Динамовцы после такого холодного душа постарались стабилизировать свою игру, но перехватить инициативу им не удалось.

Далее хоккеистов минского "Динамо" ждет утомительное выездное турне: 19 ноября белорусская команда сыграет в Хабаровске с "Амуром", 21-го - с "Куньлунем", а завершит серию 23 ноября игрой во Владивостоке с "Адмиралом".-0-