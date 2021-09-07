Хоккеисты минского "Динамо" сыграют с ярославским "Локомотивом" в матче чемпионата КХЛ

7 сентября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Хоккеисты минского "Динамо" сыграют с ярославским "Локомотивом" в третьем матче выездной серии чемпионата КХЛ, сообщает корреспондент БЕЛТА.

Минчане стартовали в регулярном чемпионате КХЛ с выездного поражения от московских одноклубников - 1:4. Но затем совершили результативный вояж в Череповец, где уверенно обыграли местную "Северсталь" - 4:1. У "зубров" в данных матчах два результативных балла набрал Денис Мосалев.

Ярославский "Локомотив", главным тренером которого является белорусский специалист Андрей Скабелка, стартовал с волевой победы над рижским "Динамо" - 3:2. Затем было поражение от петербургского СКА в серии буллитов (3:4). У ярославцев самым результативным является Денис Алексеев с тремя очками.

В турнирной таблице чемпионата белорусская дружина идет на 14-й позиции с двумя очками. У железнодорожников три пункта и 11-е место.

Стоит подчеркнуть, что матч пройдет в десятую годовщину авиакатастрофы в аэропорту Туношна, которая привела к гибели команды из города на Волге. В числе погибших были и три белоруса: капитан национальной сборной Руслан Салей, форвард Сергей Остапчук и тренер по физподготовке Николай Кривоносов.

Минское "Динамо" в память о погибших хоккеистах сыграет в ретро-джерси. Кроме того, на "Минск-Арене" пройдет акция в память о команде "Локомотив", которая десять лет назад направлялась на игру в столицу Беларуси. -0-