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13 сентября 2020, 09:55

Хоккеисты минского "Динамо" сыграют со "Спартаком" в первом матче выездной серии чемпионата КХЛ

Фото hcdinamo.by
Фото hcdinamo.by

13 сентября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Хоккеисты минского "Динамо" сыграют в Москве со "Спартаком" в первом матче выездной серии чемпионата КХЛ, сообщает корреспондент БЕЛТА.

Матч будет одним из семи поединков, запланированных КХЛ на 13 сентября, и начнется в 17.00. В прямом эфире его покажет телеканал "Беларусь-5".

До этого противоборства соперники провели по четыре встречи, показав одинаковые результаты - две победы и два поражения.

"Красно-белые" сначала проиграли "Торпедо" в Ярославле - 2:7, а затем уступили в Екатеринбурге местному "Автомобилисту - 0:1. Вскоре "Спартак" справился с "Динамо" из Москвы - 3:1, а затем победил "Салават Юлаев" - 5:3.

Минчане сначала одержали две победы, а затем потерпели два поражения. Если первая виктория случилась без борьбы, поскольку "Йокериту" присудили техническое поражение за отказ лететь в Беларусь, то с "Барысом" "зубры" справились в овертайме - 5:4. Далее были два ярких матча против "Салавата Юлаева" (3:4) и "Ак Барса"(4:5), в которых белорусская команда демонстрировала яркий хоккей, однако для итогового успеха этого было мало.

В турнирной таблице чемпионата КХЛ подопечные Олега Знарка и Крэйга Вудкрофта находятся на 12-й и 13-й строчках соответственно. Лидирует в регулярном чемпионате КХЛ ЦСКА, набравший девять пунктов после пяти встреч. На второй позиции омский "Авангард". У "ястребов" на счету восемь баллов в четырех поединках. Замыкает тройку сильнейших "Автомобилист" с семью очками после четырех сыгранных встреч.

Специалисты склоняются к тому, что поединок пройдет под диктовку спартаковцев. Впрочем, в восьми предыдущих поединках москвичи лишь дважды выиграли в основное время.

После игры со "Спартаком" минчане 15 сентября в гостях поспорят с подмосковным "Витязем", а 19 сентября вернутся на "Минск-Арену" для встречи с ярославским "Локомотивом".-0-

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