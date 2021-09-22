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22 сентября 2021, 19:44

Хоккеисты минского "Динамо" уступили "Автомобилисту" в матче чемпионата КХЛ

Фото из архива
Фото из архива

22 сентября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Хоккеисты минского "Динамо" уступили "Автомобилисту" в гостевом матче чемпионата КХЛ. Игра завершилась не в пользу подопечных Крэйга Вудкрофта - 3:7 (1:3, 2:2, 0:2), сообщает корреспондент БЕЛТА.

Минчане начали уверенно, и на третьей минуте Александр Суворов воспользовался передачей Якуба Крейчика и с кистей нанес точный бросок в дальний верхний угол ворот "Автомобилиста". Дмитрий Шикин в этой ситуации помочь своей команде ничем не смог. Практически сразу же "зубры" могли удвоить счет, но мощный бросок в исполнении Марио Кемпе стал добычей голкипера екатеринбуржцев.

Для того чтобы отыграться, соперникам минчан много времени не понадобилось. Постепенно перехватив инициативу, хоккеисты из города на Урале начали угрожать воротам Алексея Колосова, и один из выходов два на одного на пятой минуте завершился точным броском Сергея Шумакова с передачи Алексея Макеева. После гола команды обменялись острыми выпадами, а на 11-й минуте Никита Трямкин вывел свою команду вперед, объехав ворота зубров и отправив шайбу в "домик" голкиперу минчан.

Забросив шайбу, хозяева льда продолжили нагнетать обстановку у ворот "Динамо". И на 13-й минуте матча Павел Куликов удвоил преимущество своей команды. Несмотря на старания хоккеистов двух дружин, до перерыва счет не изменился.

Во втором периоде начало осталось за минчанами, форвард которых Марио Кемпе сравнял счет точным броском с острого угла. На этом зубры не остановились и Маттиас Теденбю сравнял счет, отлично сыграв на добивании после броска Владислава Еременко. После этого тренерский штаб "Автомобилиста" пошел на смену вратаря. Место в "рамке" занял Владимир Галкин.

Хоккей на встречных курсах продолжился, и больше пользы из такого течения поединка извлекли уральцы. На 30-й минуте отличный бросок удался Сергею Шумакову, а спустя три с небольшим минуты Брукс Мэйсек, получив классный пас от экс-"зубра" Райана Спунера, отправил пятую шайбу в ворота команды из столицы Беларуси.

Несмотря на пропущенные шайбы, игроки белорусского клуба продолжили искать счастья у чужих ворот. Однако все их попытки были тщетны. Отлично играли оборона и вратарь "Автомобилиста".

В третьем периоде минчане пропустили еще дважды. Сначала Алексея Колосова огорчил Ефим Гуркин кистевым броском, а затем из круга вбрасывания был точен Александр Щемеров, установивший окончательный счет. Это второе поражение "Динамо" от "Автомобилиста" в нынешнем сезоне.-0-

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