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22 декабря 2021, 21:57

Хоккеисты минского "Динамо" уступили "Йокериту" в матче чемпионата КХЛ

Фото из архива
Фото из архива

22 декабря, Минск /Корр. БЕЛТА/. Хоккеисты минского "Динамо" уступили "Йокериту" в гостевом матче чемпионата КХЛ. Матч завершился в овертайме со счетом 1:2 (1:1, 0:0, 0:0, 0:1) не в пользу подопечных Крэйга Вудкрофта, сообщает корреспондент БЕЛТА.

"Зубры" первыми открыли счет. На третьей минуте матча отличился Денис Мосалев. Затем инициативу перехватили хозяева льда. И если поначалу их атаки носили несколько академичный характер, то ближе к экватору стартовой трети поединка финнам удалось сравнять счет. На 9-й минуте старания партнеров метким броском завершил чешский легионер "джокеров" Давид Скленичка.

Во втором периоде "Йокерит" начал давление на оборону "Динамо". Опасные моменты у ворот белорусского клуба начали возникать один за одним. Однако игрокам "Йокерита" не хватало точности на завершающей стадии атак. Кроме того, отлично играл Алексей Колосов, как в случае с бросками Ииро Пакаринена и Джордана Шредера. Да и каркас ворот был не прочь помочь минчанам.

Третий период начался с атак "зубров". Хозяева отвечали, но неопасно. Правда, на 45-й минуте минчане оказались в меньшинстве. Маттиас Теденбю удалился за задержку соперника клюшкой.

"Джокеры" организовали несколько атак, но вновь Алексей Колосов был на высоте. Ближе к концу периода игроки "Йокерита" еще больше усилили натиск. Белорусская команда отвечала контратаками. В итоге игра перетекла в овертайм. В дополнительное время финская команда смогла добиться своего. Отличился Калле Коссила, принесший победу "Йокериту".-0-

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