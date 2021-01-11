11 января, Минск /Корр. БЕЛТА/. Хоккеисты минского "Динамо" уступили магнитогорскому "Металлургу" в матче чемпионата КХЛ. Игра завершилась в пользу подопечных Ильи Воробьева со счетом 4:2 (2:0, 1:1, 1:1), сообщает корреспондент БЕЛТА.

В первом периоде острые моменты возникали как у одних, так и других ворот. Несмотря на грамотную организацию игры в обороне "Металлурга", у минчан могли отличиться Шейн Принс и Илья Усов. Однако свои моменты они не использовали. Ближе к середине периода динамовцы прижались к своим воротам, позволив гостям перехватить инициативу. К сожалению для болельщиков "зубров", гости отнеслись к своим эпизодам более рачительно.

На 11-й минуте счет открыл Николай Кулемин точным броском в девятку, а через три минуты Алексея Колосова огорчил Николай Прохоркин, завершивший контратаку своей команды метким броском. Получив две шайбы в свои ворота, "зубры" начали нагнетать ситуацию на половине площадки соперников, однако им вновь не хватило точности в завершении атак.

После перерыва игроки "Динамо" больше доминировали в чужой зоне, особенно в первой половине второго периода. Однако шайба упорно не шла в ворота. Гости постарались отодвинуть игру к воротам соперников, упростив ее и стараясь не совершать ошибок при передачах. Им удались несколько атак, после которых Алексей Колосов чудом спас "зубров". Впрочем, третья шайба все равно побывала в воротах минчан. На 33-й минуте снайперским броском отличился Деннис Расмуссен. Вратарь "Динамо", закрытый своими и чужими игроками в момент броска, был в данном эпизоде бессилен.

После того как "лисы" увеличили преимущество в счете, они отошли к своим воротам, действуя вторым номером, и поплатились за это на 35-й минуте. Денис Мосалев оформил свое первое взятие ворот в форме минской дружины с помощью Александра Когалева и Владислава Еременко.

Заключительный период матча магнитогорцы начали с активных атак. Впрочем, быстро минчане вернули себе инициативу и успех не заставил себя ждать. На 48-й минуте игрок "зубров" Павел Варфоломеев забросил в ворота своей бывшей команды. Но "сталевары" не стали окончательно играть в откат. Незадолго до финальной сирены Николай Голдобин отпасовал из-за ворот на Григория Дронова, и он поразил ворота "Динамо" в четвертый раз.

Минчане незадолго до сирены взяли тайм-аут и сняли с игры вратаря, но избежать второго подряд поражения команда Крэйга Вудкрофта не смогла.-0-

Фото Сергея Шелега