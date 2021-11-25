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25 ноября 2021, 19:45

Хоккеисты минского "Динамо" уступили магнитогорскому "Металлургу" в матче чемпионата КХЛ

Фото pressball.by
Фото pressball.by

25 ноября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Хоккеисты минского "Динамо" уступили магнитогорскому "Металлургу" в матче чемпионата КХЛ, ведя по ходу встречи с преимуществом в четыре шайбы. Лидеры турнира праздновали победу по буллитам 5:4 (0:2, 0:2, 4:0, 0:0, 1:0), сообщает корреспондент БЕЛТА.

Минчане в первом периоде демонстрировали прагматичный хоккей. В первую очередь подопечные Крэйга Вудкрофта думали об обороне своих ворот, аккуратно пытаясь пресекать попытки соперников атаковать владения Патрика Рыбара. Впрочем, игроки "Магнитки" не сразу вошли в игру, действуя академично и не неся особых угроз для оборонительных порядков "зубров".

Первый тревожный звонок для хозяев льда прозвучал на пятой минуте матча. Владимир Алистров ушел за ворота "Металлурга", отдал шайбу на пятак, где борьбу за нее выиграл Маттиас Теденбю. Однако на первый раз Юхо Олкинуора выручил свою команду.

А вот на 11-й минуте первого периода финский вратарь был бессилен. Алексей Маклюков ошибся с передачей в своей зоне, чем воспользовался Мальте Стремвалль. Скандинавский хоккеист подхватил шайбу и выверенной передачей вывел Александра Суворова один на один с голкипером "огненных лис". Белорусский форвард в этой дуэли вышел победителем.

Вторая шайба побывала в воротах лидеров чемпионата КХЛ после того, как "Металлург" оказался в меньшинстве. Магнитогорская команда была наказана командным штрафом за нарушение численного состава. В бокс для провинившихся игроков отправился Брендан Лайпсик. На то, чтобы использовать преимущество в одного игрока, у минчан ушло чуть менее минуты. Тэйлор Бек отпасовал на Артема Демкова и тот, замкнув передачу, забросил с ползоны.

Концовку первого периода "Металлург" провел в атаках на ворота минчан, оставшихся в меньшинстве после нарушения численного состава, однако до опасных моментов дело практически не доходило. Минчане спокойно отбивали все попытки соперников сократить разрыв в счете. Перед самым перерывом Артем Минулин опасно бросал с синей линии, однако не попал по воротам Патрика Рыбара.

Во втором периоде минчане продолжили контролировать ситуацию на площадке. Сбив атакующий порыв хозяев благодаря удачной игре своего голкипера, который выручил команду после броска Филиппа Майе, пытавшегося забросить с пятака перед воротами "зубров". Затем магнитогорцы получили шанс в большинстве, однако не воспользовались им. Брендан Лайпсик, которого партнеры вывели на бросок, промахнулся мимо ворот столичной дружины.

Динамовцы, в отличие от соперников, своими возможностями увеличить разрыв в счете воспользовались более рачительно. На 25-й минуте уральцы вновь ошиблись в своей зоне. Минчане перехватили шайбу. Мальте Стремвалль отпасовал на Адама Альмквиста. Шведский игрок "Динамо" мощно зарядил из круга вбрасывания по воротам Юхо Олкинуоры. Финн вновь был бессилен и после гола уступил место в воротах своему дублеру на это противоборство Василию Кошечкину.

Олимпийский чемпион Игр-2018, впрочем, также испытал чувство досады после пропущенной шайбы. Уверенно вступив в поединок, он несколько раз спасал "Металлург" после опасных атак минчан, но на 37-й минуте встрече Тайлер Граовац забытый защитниками магнитогорской дружины на пятаке перед воротами соперников броском в упор прошил Василия Кошечкина, увеличив преимущество "Динамо" до четырех шайб.

Минчане начали заключительную треть матча в большинстве, аккуратно расположившись в зоне "Металлурга", однако извлечь выгоду из удаления Дениса Зернова за удар клюшкой зубры не смогли. Отбившись, лидеры чемпионата КХЛ пошли вперед, и с третьей попытки Брендан Лайпсик заставил капитулировать Патрика Рыбара.

Артем Земченок с центра площадки отдал пас на правый угол Максиму Карпову. Он попытался замкнуть передачу, но словацкий вратарь "Динамо" справился. Тогда форвард отдал шайбу на пустой угол, и канадец забросил столь долгожданный болельщиками команды из Магнитогорска гол.

Почувствовав свою силу, хозяева продолжили действовать с позиции силы, стараясь продавить оборонительные порядки "зубров", перешедших на игру вторым номером. Это дало свои плоды на 50-й минуте. Старания партнеров по команде завершил голом Семен Кошелев, которому помогли Артем Минулин и Линус Хультстрем.

Поняв, что игра от обороны может привести к неприятным для команды Крэйга Вудкрофта последствиям, минские хоккеисты пошли вперед и попытались вернуть себе инициативу. Но безуспешно. На 53-й минуте игроки "Металлурга" как по нотам разыграли комбинацию, и Майе Филипп сократил отставание своей команды до минимума. Он уложил Патрика Рыбара на лед и перекинул шайбу через него.

Последние минуты третьего периода "огненные лисы" взвинтили темп, стараясь уйти от поражения. Тренеры "Металлурга" сняли с игры вратаря, и в игре 6 на 5 Денис Зернов буквально выцарапал шайбу на пятаке перед воротами минчан после мощного броска Линуса Хультстрема с круга вбрасывания и отправил четвертую шайбу в ворота "зубров". Игра перешла в овертайм.

В дополнительное время команды победителя не выявили и перешли к буллитной перестрелке, третьей кряду для "зубров". Александр Суворов, Тайлер Граовац, Роман Горбунов и Павел Варфоломеев переиграть Василия Кошечкина не смогли. У соперников Семен Кошелев и Джош Карри были точны, нанеся минскому "Динамо" шестое поражение подряд.-0-

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