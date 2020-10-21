21 октября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Хоккеисты минского "Динамо" уступили московским одноклубникам в чемпионате КХЛ. Первая встреча "зубров" в выездной серии завершилась со счетом 2:5 (2:1, 0:2, 0:0) в пользу подопечных Владимира Крикунова, сообщает корреспондент БЕЛТА.

Москвичи с самого начала обрушили шквал атак на ворота дебютировавшего в составе минчан Алексея Колосова, однако первыми отличились "зубры". На третьей минуте отличился в быстрой контратаке Игорь Мартынов. Впрочем, не прошло и минуты, как Артем Волков сравнял счет. В дальнейшем московское "Динамо" не раз угрожало воротам гостей, но вратарь минчан был надежен. За мгновение до сигнала на первый перерыв Егору Шаранговичу удался отменный бросок "с кистей", и Александр Еременко не смог помочь своей команде. Отметим, что минчане отличились в меньшинстве.

Увы, сохранить преимущество в счете "зубрам" не удалось. Во втором периоде москвичи усилили давление, и сначала Михаил Григорьев сравнял счет, а затем Вадим Шипачев вывел команду Владимира Крикунова вперед.

В третьем периоде, пытаясь спасти матч, минчане сняли с игры вратаря, но в итоге получили две шайбы в пустые ворота. Сначала отличился Вадим Шипачев, оформивший голевой дубль. Окончательный счет встречи установил Дмитрий Кагарлицкий.

Это третье подряд поражение "зубров". Возможность прервать неудачную серию встреч будет у подопечных Крэйга Вудкрофта 23 октября. Матч белорусской дружины с московским ЦСКА начнется в 19.30.-0-