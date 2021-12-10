Хоккеисты минского "Динамо" уступили нижегородскому "Торпедо" в чемпионате КХЛ

10 декабря, Минск /Корр. БЕЛТА/. Хоккеисты минского "Динамо" потерпели третье поражение подряд в матчах чемпионата КХЛ. Сегодня "зубры" уступили на льду "Минск-Арены" нижегородскому "Торпедо" со счетом 1:2 (0:0, 0:1, 1:1), сообщает корреспондент БЕЛТА.

После недавнего поражения от "Витязя" (1:4) динамовцы были полны желания реабилитироваться в глазах своих болельщиков, но вновь не смогли победить. В первом периоде хозяева имели игровое преимущество, нанесли много бросков, но даже при двух отрезках в численном большинстве шайба никак не шла в ворота торпедовцев. После перерыва игра проходила точно по такому же сценарию, но за две минуты до окончания второй двадцатиминутки гости дождались своего шанса и Энди Миле вывел торпедовцев вперед, когда у минчан был удален Павел Варфоломеев. В третьем периоде игра была равной, "зубры" стремились побыстрее отыграться, однако за десять минут до финальной сирены волжане провели острую атаку и Дамир Жафяров удвоил их преимущество. В оставшееся время минчане приложили максимум усилий, чтобы догнать соперников и за 8 секунд до окончания игры Роман Горбунов сумел отыграть одну шайбу, но на большее времени не хватило.

После 38 проведенных встреч в активе хоккеистов минского "Динамо" осталось 4 очка и они находятся на 9-м месте в турнирной таблице Западной конференции. Свой следующий поединок минчане проведут 12 декабря у себя дома против лидера конференции финского "Йокерита". После этой встречи команда Крэйга Вудкрофта отправится в четырехматчевое выездное турне. 20 декабря минчане сыграют в Риге с местными динамовцами, 22 декабря встреча с "Йокеритом" в Хельсинки, 24 декабря в подмосковных Мытищах поединок с китайским клубом "Куньлунь Ред Стар" из Пекина и 27 декабря в Москве матч с местным ЦСКА.-0-