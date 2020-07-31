Хоккеисты минского "Динамо" встретились с одноклубниками из Молодечно в первом предсезонном матче

31 июля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Хоккеисты минского "Динамо" сыграли с одноклубниками из Молодечно в первом предсезонном матче. Основное время поединка завершилось в пользу подопечных Крэйга Вудкрофта - 6:4 (2:2, 3:1, 1:1), передает корреспондент БЕЛТА.

Поединок на "Минск-Арене" оба коллектива наверняка рассматривали сквозь призму обретения командного взаимодействия между хоккеистами, которые вышли на лед в хорошем настроении. Было видно, что парни соскучились по хоккею. Тренеры пробовали различные сочетания звеньев. Не раз меняли друг друга и стражи ворот.

Минчане действовали чуть более активно и закономерно открыли счет. На 9-й минуте встречи отличился Дмитрий Буйницкий. Через шесть минут поразил ворота молодечненцев Егор Шарангович. Впрочем, дружина из Минской области не сдалась и смогла сравнять счет благодаря точным броскам Николая Сытого и Дмитрия Кузьмина.

Во втором периоде команды начали играть более размеренно, но это было затишье перед бурей. Столичные хоккеисты постепенно взяли инициативу в свои руки и отправили еще три шайбы в ворота одноклубников из Молодечно. Сначала на 32-й минуте ворота гостей в касание поразил Роман Горбунов с подачи Артема Демкова. Спустя два оборота секундной стрелки отличился Александр Павлович. Еще через минуту Артем Демков забросил шайбу с любимой позиции звездного российского форварда "Вашингтона" Александра Овечкина.

Когда уже казалось, что минчане спокойно доведут период до конца, Андрей Павленко неотразимым броском нашел брешь в защите Дэнни Тэйлора - 5:3. В третьем периоде он вновь заставил капитулировать канадского голкипера, сократив преимущество минских одноклубников до одной шайбы. Окончательный счет в пользу клуба КХЛ в основное время матча установил игрок столичного "Динамо" Александр Когалев - 6:4.

Согласно договоренности между тренерскими штабами двух дружин после финальной сирены был сыгран овертайм в формате три на три. По его итогам две шайбы записали на свой счет игроки "Динамо-Молодечно". Сначала огорчил вратаря минчан Дэнни Тэйлора Павел Копытин, а затем отличился Андрей Павленко. На этом двухсторонка не завершилась. Команды приняли участие в серии послематчевых буллитов. В этом упражнении также оказались удачливее хоккеисты из райцентра Минской области. Единственную шайбу в ворота столичной дружины забросил Илья Усов.-0-