12 ноября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Хоккеисты минской "Юности" обыграли оршанский "Локомотив" в матче чемпионата Беларуси. Встреча на "Чижовка-Арене" завершилась в пользу хозяев льда со счетом 3:1 (1:0, 1:1, 1:0), сообщает корреспондент БЕЛТА.

Матч прошел с преимуществом столичного клуба, который со старта начал штурм ворот соперников. Впрочем, оршанцы достойно держали удар, надежно действуя в обороне. Но на 10-й минуте встречи голкипер "железнодорожников" был бессилен против мастерства Михаила Стефановича.

Во втором периоде гости сравняли счет. "Локомотив" получил право играть в большинстве пять на три и блестяще воспользовался этим шансом. Андрей Филичкин заставил капитулировать вратаря "Юности".

Минский клуб такой сценарий матча не устроил. Подопечные Александра Макрицкого стали чаще беспокоить оборону оршанцев и забросили еще дважды. На 40-й минуте встречи большинство реализовал Сергей Дрозд, а за три с небольшим минуты до финальной сирены увеличил превосходство столичной команды Максим Парфеевец, установивший окончательный счет встречи.-0-

Фото Сергея Шелега