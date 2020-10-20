Хоккеисты минской "Юности" победили "Шахтер" в матче чемпионата Беларуси

20 октября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Хоккеисты минской "Юности" победили солигорский "Шахтер" в матче чемпионата Беларуси. Матч на "Чижовка-Арене" завершился в пользу хозяев льда со счетом 4:2 (1:0, 2:0, 1:2), сообщает корреспондент БЕЛТА.

Встреча в Минске проходила с преимуществом многократных чемпионов Беларуси, однако счет им удалось открыть лишь в концовке стартовой трети поединка. На 20-й минуте матча Роман Татлин завершил точным броском комбинацию, в которой принимали участие Максим Парфеевец и Сергей Дрозд.

Во втором периоде минчане продолжили давление на ворота соперников, поразив их еще дважды. На 36-й минуте матча Станислав Лопачук реализовал большинство своей команды после паса от Алексея Виноградова. Через минуту уже в равных составах шайбу забросил Всеволод Кашкар.

"Горняки" прибавили в третьем периоде, сократив отставание от минчан до минимума после шайб в исполнении Александра Жидких и Сергея Станкевича. Однако надежды на перевод встречи в овертайм разбились после того, как на 59-й минуте отличился Михаил Стефанович, установивший окончательный счет матча.-0-

Фото Сергея Шелега