Хоккеисты минской "Юности" сыграют с "Лозанной" на старте Лиги чемпионов

30 августа, Минск /Корр. БЕЛТА/. Чемпион Беларуси минская "Юность" сегодня стартует в групповом этапе Лиги чемпионов, сообщает корреспондент БЕЛТА.

Подопечные Михаила Захарова в первом туре предварительной группы D примут на льду "Чижовка-Арены" швейцарскую "Лозанну" (начало в 19:00, прямая трансляция на телеканале "Беларусь 5" ).

В прошлом сезоне сегодняшние соперники "Юности" заняли в чемпионате своей страны третье место. Костяк команды составляют игроки сборной Швейцарии и легионеры, имеющие опыт выступлений в НХЛ. Главным тренером "Лозанны" является финский специалист Вилле Пелтонен, который в качестве игрока выступал за минское "Динамо".

Минская "Юность" в третий раз принимает участие в Лиге чемпионов. Перед стартом в ЛЧ минчане выиграли Кубок Салея и одержали победы в чемпионате Беларуси над гродненским "Неманом" (2:0) и "Лидой" (8:0).

После встречи с "Лозанной" белорусский чемпион 1 сентября примет в Минске чешский "Оцеларжи" (Тршинец), который сегодня в финском Лахти сыграет с местным клубом "Пеликанс" с белорусским защитником Павлом Воробьем в составе.

В хоккейной Лиге чемпионов 2019/2020 принимают участие 32 клуба, которые разделены на восемь групп по четыре команды в каждой. Первый раунд завершится в октябре, после чего в 1/8 финала выйдут по две лучшие команды из каждого квартета. Решающий поединок ЛЧ состоится в феврале 2020 года.

В прошлом сезоне победителем Лиги чемпионов стала шведская "Фрелунда", для которой это третий трофей. Кроме нее триумфатором ЛЧ становился еще один шведский клуб - "Лулео", а также финский "Ювяскюля".-0-