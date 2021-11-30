30 ноября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Хоккеисты молодежной сборной Беларуси узнали расписание ЧМ-2022 в первом дивизионе. Турнир пройдет в Херсхольме (Дания) 12-18 декабря, сообщили БЕЛТА в пресс-службе Федерации хоккея Беларуси.

Белорусская "молодежка" начнет свое выступление на состязаниях в Дании 12 декабря матчем с представителями хозяев планетарного форума, который намечен на 20.00 по белорусскому времени. На следующий день подопечные Сергея Стася померятся силами со сверстниками из Венгрии (начало матча: 16.30). Далее их ждут поединки с молодежными сборными Латвии (15 декабря; 13.00), Казахстана (16 декабря; 16.30) и Норвегии (18 декабря; 13.00).

Для того чтобы заработать повышение в классе подопечным Сергея Стася необходимо выигрывать турнир. -0-