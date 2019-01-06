Хоккеисты молодежной сборной Финляндии в пятый раз победили на ЧМ

6 января, Минск /Корр. БЕЛТА/. Хоккеисты Финляндии победили на молодежном чемпионате мира для игроков до 20 лет, сообщает корреспондент БЕЛТА.

В финальном матче, который состоялся в канадском Ванкувере, финны были сильнее соперников из США. Решающая шайба, при счете 2:2, была заброшена на последней минуте матча. У победителей голами отметились Йессе Илонен (32-я минута), Отто Латвала (46) и Каапо Какко (59).

Для сборной Финляндии золото чемпионата мира - пятое на молодежных чемпионатах мира по хоккею (1987, 1998, 2014, 2016, 2019).

Бронзовым призером чемпионата мира среди молодежи стала российская команда, которая в борьбе за медали обыграла Швейцарию - 5:2.

Следующий чемпионат мира по хоккею среди молодежных команд в 2020 году пройдет в чешских городах Острава и Тршинец.-0-

Фото IIHF