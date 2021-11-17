17 ноября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Хоккеисты московского "Динамо" по буллитам обыграли ЦСКА в матче чемпионата КХЛ со счетом 3:2 (0:1, 1:0, 1:1, 0:0, 1:0).

В основное время заброшенными шайбами в составе победителей отметились Вадим Шипачев (36-я минута) и Дмитрий Рашевский (55). За московских "армейцев" забрасывали Семен Панкратов (19) и Константин Окулов (58). Что касается буллитов, то победный бросок на счету динамовца Эрика О'Делла.

Стоит отметить, что капитан "Динамо" Вадим Шипачев стал четвертым игроком в истории "бело-синих", которому удалось забросить за клуб 250 шайб. Также он стал лучшим бомбардиром "Динамо" в КХЛ с результатом 78 голов. У Даниила Тарасова и Дмитрия Яшкина, лидировавших до этого по 77 взятий ворот.

ЦСКА следующий матч проведет в пятницу в Минске против "зубров", московское "Динамо" в субботу примет уфимский "Салават Юлаев".

Что касается остальных матчей игрового дня, то ярославский "Локомотив" победил петербургский СКА – 3:1 (1:0, 1:0, 1:1). Хет-трик на счету форварда "железнодорожника" Александра Полунина. У проигравших голевой успех праздновал Антон Бурдасов. Для "армейцев" с берегов Невы это четвертое поражение кряду.

Китайский "Куньлунь"уступил омскому "Авангарду" – 1:4 (0:0, 0:1, 1:3). Матч был важен для команды из Поднебесной, так как по итогам этого поединка и встречи в хабаровским "Амуром" будет принято решение о допуске хоккейной сборной Китая к домашним Играм в Пекине-2022. "Красные звезды" являются базовым клубом национальной дружины.

Также отметим победу "Йокерита" над владивостокским "Адмиралом" – 4:1 (3:1, 0:0, 1:0). Дальневосточные хоккеисты потерпели восьмое поражение в девяти последних матчах. Нападающий "джокеров" Джордан Шредер отметился передачей и набрал 100-е очко (47+53) в 144 матчах КХЛ со своим участием. -0-