Хоккеисты московского "Динамо" победили СКА в матче чемпионата КХЛ

26 декабря, Минск /Корр. БЕЛТА /. Хоккеисты московского "Динамо" победили СКА из Санкт-Петербурга в матче чемпионата КХЛ. Игра завершилась в овертайме со счетом 2:1 (0:0, 1:1, 0:0, 1:0) в пользу подопечных Владимира Крикунова, сообщает корреспондент БЕЛТА.

Победу москвичам принесли шайбы Дмитрия Кагарлицкого и Вадима Шипачева. У проигравших отличился Антон Белов. Стоит отметить, что форвард команды с берегов Невы набрал очки в восьмой игре подряд, а финский форвард СКА Йоонас Кемппайнен провел 300-й матч в КХЛ.

Хоккеисты екатеринбургского "Автомобилиста" обыграли нижнекамский "Нефтехимик"– 3:0 (0:0, 1:0, 2:0). Хет-трик на свой счет записал Дэн Секстон, счастливыми для которого стали 39-я, 57-я и 60-я минуты встречи. Вратарь "Автомобилиста" Якуб Коварж отразил 24 броска и оформил пятый шатаут в сезоне. По ходу встречи не обошлось без форс-мажора. Так, перед вторым периодом на арене в Екатеринбурге погас свет, и команды смогли возобновить матч спустя 25 минут.

"Барыс" из Нур-Султана в домашней встрече нанес поражение хабаровскому "Амуру" – 5:2 (1:0, 1:1, 3:1). Дубль в составе победителей оформил Якоб Лилья. Еще по шайбе забросили Мэттью Фрэттин, Кертис Волк и Алихан Асетов. У "тигров" отличились Михал Йордан (25) и Доминик Машин (59).

Еще в одном поединке уфимский "Салават Юлаев" с представителями Беларуси Евгением Лисовцом и Джеффом Платтом в составе победил новосибирскую "Сибирь" – 3:1 (1:1, 1:0, 1:0). У уфимской команды сначала отличился Павел Коледов, а затем дубль записал на свой счет швед Маркус Гранлунда. У проигравших результативный бросок удался Юусо Пуустинену. -0-