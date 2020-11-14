14 ноября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Хоккеисты "Немана" обыграли "Динамо-Молодечно" в матче чемпионата Беларуси. Встреча в Молодечно завершилась со счетом 4:1 (0:0, 3:1, 1:0) в пользу команды Андрея Сидоренко, сообщает корреспондент БЕЛТА.

Удачную для гродненской дружины развязку предопределил результативный второй период. На шайбы Ильи Рака (27-я минута), Данила Паливко (33-я минута) и Егора Степанова (36-я минута) хозяева ответили лишь одним взятием ворот в исполнении Данилы Климовича.

В третьем периоде молодечненцы приложили массу усилий, чтобы отыграться, но конкуренты вновь превзошли их в точности. Окончательный счет матча на 47-й минуте матча установил Павел Печур.

В еще одном поединке игрового дня ХК "Могилев" уступил оршанскому "Локомотиву" - 1:4 (0:0, 1:2, 0:2).

У победителей отличились Артур Савинов (32-я минута), дважды Егор Гайнетдинов (40-я и 44-я минуты) и поразивший пустые ворота Артур Гильманов, который отличился на заключительной минуте встречи.

Результативный выпад у проигравшей команды на счету Сергея Кукушкина (36-я минута).-0-