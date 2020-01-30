30 января, Минск /Корр. БЕЛТА/. Хоккеисты "Немана" по буллитам обыграли "Юность" в матче чемпионата Беларуси, одержав победу на "Чижовка-Арене" со счетом 3:2 (1:0, 1:1, 0:1, 0:0, 1:0), сообщает корреспондент БЕЛТА.

После поражения в Гродно минчане старались взять реванш у принципиальных соперников. Видимо, излишнее желание отличиться сыграло с подопечными Александра Макрицкого злую шутку. На 9-й минуте первого периода игроки "Немана" открыли счет благодаря выпаду Николая Сусло. На 30-й минуте гродненцы удвоили свой перевес, когда Антон Елисеенко реализовал большинство.

После второго взятия ворот игроки "Юности" постарались взять нити игры в свои руки, оказывая постоянное давление на оборонительные порядки соперников. В итоге им удалось сравнять счет. Сначала отличился Даниил Бокун, а затем в большинстве шайбу забросил Андрей Степанов.

До финальной сирены счет не изменился. Не смогли выявить сильнейших команды и в овертайме. Пришлось прибегнуть к серии буллитов. У минчан отличились Всеволод Кашкар и Стансилав Лопачук. У гостей забросили Артем Левша и дважды Тимо Хильтунен, победный бросок совершил Никита Ремезов. Победа гродненцев омрачилась травмой основного голкипера Виталия Труса.

Сегодня в чемпионате Беларуси были сыграны еще два матча: Гомель обыграл "Динамо-Молодечно" - 3:1 (1:1, 1:0, 1:0), а жлобинский "Металлург" уступил солигорскому "Шахтеру" - 1:5 (0:3, 1:1, 0:1).-0-

Фото Сергея Шелега