Хоккеисты "Немана" получат путевку в Лигу чемпионов в случае выигрыша Континентального кубка IIHF

20 декабря, Минск /Корр. БЕЛТА/. В Копенгагене прошло совещание правления хоккейной Лиги чемпионов. На нем обсудили права финалистов Континентального кубка IIHF нынешнего сезона претендовать на участие в следующем розыгрыше главного турнира Европы, сообщили корреспонденту БЕЛТА в пресс-службе Белорусской федерации хоккея.

Участники пришли к выводу, что все четыре клуба, среди которых и гродненский "Неман", отвечают необходимым стандартам. Таким образом, в случае победы подопечных Сергея Пушкова в суперфинале Континентального кубка IIHF Беларусь будет представлена в Лиге чемпионов двумя командами. Одну из путевок в групповой этап турнира в сезоне 2020/2021 получит "Неман". Второй пропуск достанется чемпионам страны либо серебряным медалистам в случае, если золото выиграет гродненская дружина.

Финал Континентального кубка сезона-2019/20 пройдет с 10 по 12 января в датском Войенсе. Соперниками гродненской команды станут британский "Ноттингем", польская "Краковия" и датский "Сендерюске".-0-