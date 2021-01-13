13 января, Минск /Корр. БЕЛТА/. Хоккеисты нижнекамского "Нефтехимика" переиграли финский "Йокерит" в матче чемпионата КХЛ. Встреча завершилась в пользу хозяев льда со счетом 3:2 (2:1, 0:1, 0:0, 1:0), сообщает корреспондент БЕЛТА.

Хозяева льда быстро открыли счет. Уже на первой минуте поединка шайбу забросил Йонас Энлунд, а через восемь минут Брэндон Макмиллан удвоил преимущество команды из Татарстана, заработав сотое очко за время выступления в КХЛ.

Стоит отметить упорство гостей, которые отыгрались после голевых атак в исполнении Брайана О'Нилла и Вели-Матти Савинайнена. Они отличились на 13-й и 29-й минутах матча соответственно.

В третьем периоде болельщики заброшенных шайб не увидели и игра перешла в овертайм. На пятой минуте дополнительного времени победу "Нефтехимику" принес Рафаэль Бикмуллин.

В еще одном матче, который проходил в Москве, "Спартак" потерпел поражение в противоборстве с екатеринбургским "Автомобилистом" – 0:1 (0:1, 0:0, 0:0). Роковой для хозяев льда стала 13-я минута матча. Голом в ворота "красно-белых" отличился Вячеслав Литовченко. Весомый вклад в командный успех внес голкипер "Автомобилиста" Якуб Коварж. Он оформил седьмой в сезоне шатаут.

Напомним, что именно "Автомобилист" будет соперником минского "Динамо" в матче, который подопечные Крэйга Вудкрофта проведут на столичной "Минск-Арене" 15 января.

В противоборстве нижегородского "Торпедо" и омского "Авангарда" победили "автозаводцы" – 5:3 (1:1, 1:1, 3:1). Отметим, что две из пяти шайб команда из Нижнего Новгорода забросила в меньшинстве.

У победителей отличились Джордан Шварц, Крис Терри, Энди Миле, Антон Шенфельд и Дамир Жафяров. К слову, последний преодолел отметку в 200 набранных очков в КХЛ и повторил рекорд своего клуба в лиге по результативности за один регулярный чемпионат (50 очков). У проигравших взятия ворот на свой счет записали Оливер Каски, Рид Буше и Алексей Береглазов.-0-