Хоккеисты "Нью-Джерси" обыграли "Филадельфию" в матче чемпионата НХЛ

9 декабря, Минск /Корр. БЕЛТА/. Хоккеисты "Нью-Джерси Девилз" обыграли "Филадельфию Флайерз" в домашнем матче чемпионата НХЛ. Поединок завершился со счетом 3:0 (0:0, 2:0, 1:0) в пользу подопечных Линди Раффа, сообщает корреспондент БЕЛТА.

Белорусский игрок в составе "Девилз" Егор Шарангович записал на свой счет ассистентский балл при третьем взятии ворот "Летчиков", которые сняли с игры вратаря. Также на счету белоруса один бросок и один силовой прием. На льду экс-минский динамовец провел 16 мин. 50 сек., завершив матч с показателем полезности "+1".

Голы у победителей на свой счет записали Йеспер Братт (26-я минута), Доусон Мерсер (32-я минута) и Майкл Маклауд (59-я минута).-0-