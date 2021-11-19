Хоккеисты "Нью-Джерси" уступили "Флориде" в матче чемпионата НХЛ

19 ноября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Хоккеисты "Нью-Джерси Дэвилз" уступили "Флориде Пантерз" в гостевом матче чемпионата НХЛ. Подопечные Линди Раффа были повержены со счетом 1:4 (1:1, 0:3, 0:0), сообщает корреспондент БЕЛТА.

В составе "Дэвилз" выходил на лед арены "Би-Би-энд-Ти-центр" в Санрайз и белорусский форвард Егор Шарангович, которому вновь не удалось пополнить свой бомбардирский счет. За 16 мин. 12 сек., сыгранных им в матче, он совершил три броска по воротам, два раза потерял шайбу, проиграл вбрасывание и завершил матч с показателем полезности "-1". Таким образом, на счету 23-летнего минчанина 13 матчей этого сезона, в которых он заработал 3 очка (0+3).

Единственную шайбу у "Дэвилз" забросил Даги Хэмилтон. У "Пантерз" отличились Картер Верхаге, Ээту Луостаринен, Джонатан Юбердо и Энтони Дюклер.

Отметим вклад в победу вратаря "Пантер". Дублер россиянина Сергея Бобровского Спенсер Найт сделал за матч 45 сэйвов.

Таким образом "Флорида" одержала третью победу подряд, а "Дэвилз" потерпели третье поражение кряду.

В следующем матче "Нью-Джерси" сыграет с обладателем Кубка Стэнли последних двух лет - "Тампой-Бэй Лайтнинг".-0-