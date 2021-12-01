Хоккеисты "Нью-Джерси" уступили "Сан-Хосе" в матче чемпионата НХЛ

1 декабря, Минск /Корр. БЕЛТА/. Хоккеисты "Нью-Джерси Дэвилз" уступили "Сан-Хосе Шаркс" в домашнем матче чемпионата НХЛ, сообщает корреспондент БЕЛТА.

Белорусский форвард Егор Шарангович начал данную встречу против "Акул" в первом звене. Его партнерами по тройке нападения стали швейцарец Нико Хишир и американец Джек Хьюз. Уроженец Орландо вернулся в строй после проблем со здоровьем. Однако пополнить бомбардирский счет Егору Шаранговичу не удалось. Он провел на льду 14 мин. 16 сек., за это время нанеся 1 бросок, совершив одну потерю и заработав коэффициент полезности "-1".

В составе победителей отличились Ноа Грегор, Джейкоб Миддлтон, Тимо Майер и оформивший голевой дубль Эрик Карлссон. У проигравшей команды забрасывали Томаш Татар и Йеспер Братт.

В следующем поединке "Нью-Джерси" сыграет на выезде с "Миннесотой Уайлд".-0-