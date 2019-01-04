Хоккеисты ОАЭ стали первыми полуфиналистами Рождественского турнира в Минске

4 января, Минск /Корр. БЕЛТА/. На льду минской "Чижовка-Арены" сегодня проходят очередные матчи предварительного этапа XV Рождественского международного турнира любителей хоккея на приз Президента Беларуси, сообщает корреспондент БЕЛТА.

Первым полуфиналистом соревнований стала команда Объединенных Арабских Эмиратов, которая сегодня уверенно переиграла соперников из Китая со счетом 10:3. В первый день соревнований хоккеисты ОАЭ были сильнее команды Балкан - 9:5. В субботу, 5 января, в заключительном матче группы В встретятся хоккеисты Балкан и Китая.

В поединке команд группы С российские хоккеисты не оставили шансов соперникам из Швейцарии, победив с сухим счетом 9:0. Накануне, в стартовом матче этой группы, словацкая дружина переиграла швейцарцев со счетом 10:2. Таким образом, завтра словаки и россияне разыграют между собой путевку в полуфинал.

Позже состоятся еще два поединка. В группе А команда Президента Беларуси встретится со сборной Балтии (19.00; большая арена). На старте соревнований белорусы были сильнее команды Международной федерации хоккея (ИИХФ) - 13:7 - и в случае победы в сегодняшней встрече обеспечат себе выход в полуфинал. В группе D встретятся чешские и немецкие хоккеисты (18.30; малая арена). Вчера команда Германии уступила финнам со счетом 2:10.

В первый день Рождественского турнира состоялись еще три матча. Финляндия была сильнее Германии - 10:2, Словакия одолела Швейцарию - 10:4, а сборная ОАЭ обыграла команду Балкан - 9:5.

После завершения группового этапа борьбу за призовые места продолжат победители четырех групп. Полуфинальные матчи пройдут 6 января, главный финал и матч за бронзу состоятся 7 января.-0-

Фото Андрея Покумейко